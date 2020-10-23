Süper Lig'de sessiz açılış

Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa evinde Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa'da 8. dakikada Hodzic ve 35. dakikada Koita'nın ağları bulan topları, VAR incelemesi sonrasında gol değeri kazanmadı. Karşılaşmada Kasımpaşa daha etkili taraf olurken, kaleyi bulan 6 şutta kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Göztepe ise mücadeleyi isabetli şut bulamadan tamamladı.

Kasımpaşa bu sonuçla, Göztepe'ye karşı üst üste 14. maçta yenilgi yaşamamış oldu. Bu maçlarda Paşa, 7 galibiyet alırken 7 maç da berabere bitti.

Bu sonucun ardından evindeki 10. maçında da yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa puanını 8 yaparken, 5 maçtır kazanamayan ve bu sürede 4 beraberlik alan Göztepe, puanını 7'ye yükseltti.

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

13. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi.

20. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi.

51. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı.

87. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan), Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 84 Varga), Koita

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir (Dk. 71 Burekovic), Guilherme (Dk. 89 Cherif Ndiaye), Yalçın Kayhan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 58 Tripic), Halil Akbunar, Brown Ideye

Sarı kartlar: Dk. 90+4 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 90+4 Soner Aydoğdu (Göztepe)