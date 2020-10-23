Süper Lig'de sessiz açılış

Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa evinde Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa'da 8. dakikada Hodzic ve 35. dakikada Koita'nın ağları bulan topları, VAR incelemesi sonrasında gol değeri kazanmadı. Karşılaşmada Kasımpaşa daha etkili taraf olurken, kaleyi bulan 6 şutta kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Göztepe ise mücadeleyi isabetli şut bulamadan tamamladı.
Kasımpaşa bu sonuçla, Göztepe'ye karşı üst üste 14. maçta yenilgi yaşamamış oldu. Bu maçlarda Paşa, 7 galibiyet alırken 7 maç da berabere bitti.
Bu sonucun ardından evindeki 10. maçında da yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa puanını 8 yaparken, 5 maçtır kazanamayan ve bu sürede 4 beraberlik alan Göztepe, puanını 7'ye yükseltti.
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
13. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi.
20. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi.
51. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı.
87. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan), Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 84 Varga), Koita
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir (Dk. 71 Burekovic), Guilherme (Dk. 89 Cherif Ndiaye), Yalçın Kayhan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 58 Tripic), Halil Akbunar, Brown Ideye
Sarı kartlar: Dk. 90+4 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 90+4 Soner Aydoğdu (Göztepe)
Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a geldi.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuları hedefe koyan konuşmaları sonrası kriz büyüyor. Sarı-kırmızılı takımda flaş istifa kararı ortaya çıktı.
Trabzonspor, oyuncu kadrosundan bir ismin Kovid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Martin Linnes, BB. Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı. Hatırlanacağı üzere Cezayirli futbolcuyla maaş krizi yaşanmış, oyuncu geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında da görev almamıştı.
Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, iyi savunma yapabildikleri takdirde Sivas'tan puanla dönebileceklerini söyledi.
Alanya'dan bedava alınan ve şu ana kadar savunmada beklentilerin altında kalan Welinton'a, Al Hilal kulübü talip oldu. Suudi temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'ın istediği 3.5 milyon Euro'yu da kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.