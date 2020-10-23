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Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Artık kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacımız var." dedi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, karşılaşmaya başladıkları ilk 11'le topa sahip olan ve iyi pas yapan bir takım düşüncesini sahaya yansıtmak istediklerini kaydetti.

Ancak yaptıkları erken top kayıplarının organize olmalarını engellediğini belirten Palut, şunları kaydetti:

İlk yarıda rakibimizin de bizim de pozisyonlarımız oldu ama genel anlamda rakibimizin topa daha hakim olduğu bir devre oynandı. İkinci yarıda ise takımımızın dinamizmi arttı özellikle son yarım saat geçiş atakları adına çok elverişli alanlar doğdu. Burada bazen son pas bazen de son vuruş kalitesi anlamında sonuca varamadık ve karşılaşma berabere sona erdi. Artık kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacımız var, çok çalışarak bir sonraki maçımızda bunu başarmak istiyoruz.

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ERSAN PARLATAN: "İKİLİ MÜCADELELERDE GENELDE SERTLİK VARDI"

İlk devre ve ikinci devre farklı farklı Göztepe izlediklerini söyleyen Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise, "İlk devre sahadaki oyuncularımız aslında topa hakimiyet kurabilen, topun bizde kalmasını sağlayabilecek oyunculardı. Ama ilk yarıda topun bizde kalma süresi çok azdı. Yine de savunma yapmasını bilen bir takım görüntüsü verdik." şeklinde düşüncelerini paylaştı.



İkinci devre oyuncu değişiklikleri yaptıklarını aktaran Parlatan, "Oyun anlayışımız farklı oldu. Son paslarımız biraz daha net olsa gol pozisyonları yakalayabilirdik. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Son pasları bir türlü takım arkadaşlarına bulaştıramadılar. Hücum geçişini daha iyi yapabilsek belki goller bulacağız." değerlendirmesini yaptı.

Parlatan, "Genel anlamda sert bir maç oldu. Oyunun getirdiği pozisyonlarda ikili mücadelelerde genelde sertlik vardı. Oyunun durması gayet normal. Ama genel anlamda buradan çıkaracağımız dersler var." ifadelerini kullandı.

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