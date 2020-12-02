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aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:18
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Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Süper Lig'de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev vermedi.

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

CUMA

Beşiktaş-Kasımpaşa | Bahattin Şimşek

CUMARTESİ

Göztepe-Kayserispor | Yaşar Kemal Uğurlu

Gençlerbirliği-Alanyaspor | Fırat Aydınus

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir | Cüneyt Çakır

Konyaspor-BB. Erzurumspor | Halis Özkahya

Galatasaray-Hatayspor | Erkan Özdamar

PAZAR

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor | Ümit Öztürk

Antalyaspor-Ankaragücü | Halil Umut Meler

Denizlispor-Fenerbahçe | Ali Palabıyık

PAZARTESİ

Trabzonspor-Sivasspor | Suat Arslanboğa

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Süper Lig'de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev vermedi.

SÜPER LİG 11. HAFTA HAKEMLERİ
Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
• Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
• Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus
• Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
• Konyaspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar
• Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
• Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
• Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa

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