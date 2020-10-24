Sumudica'nın yokluğunda Antep güldü

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Gaziantep FK üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın cezası nedeniyle yer almadığı maçta Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol, 65. dakikada oyuna dahil olan Muhammet Demir'den geldi.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Gaziantep FK, 4 beraberlikle birlikte puanını 7 yaptı. Bir haftayı bay geçen Konyaspor ise 5. haftada ilk mağlubiyetini yaşadı ve 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor evinde Başakşehir'i konuk edecek.

Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

4. dakikada sağ kanattan Skubic'in yaptığı ortada top savunmaya çarparak Miya'nın önünde kaldı. Kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle bu kez meşin yuvarlak Ömer Ali Şahiner'in önüne kaldı. Ömer Ali Şahiner'in yaptığı vuruşta, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

18. dakikada Miya'nın, Musa Çağıran'ın ceza saha dışından gönderdiği topa gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

38. dakikada Musa Çağıran'ın orta sahada kaptırdığı top sonucu Gaziantep FK, kontratağa çıktı. Furkan Soyalp'ın ceza sahasına gönderdiği topa Dicko'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Cezalı olan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumidica, karşılaşmayı kendisine ayrılan bölümden izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

47. dakikada ceza sahası dışının sağından Milosevic'in gönderdiği topa Jetkovic'in gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu uzaklaştırdı.

53. dakikada Maxim ceza sahası içerisinde Oğuz Kağan Güçtekin'in önünden topu kaparak pasını Dicko'ya gönderdi. Dicko'nun penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta, kaleci Sehic'in müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.

68. dakikada ceza sahası yayının önünde Kravets'in gönderdiği topa Ömer Ali Şahiner'in gelişine yaptığı vuruşta, top üst direğe çarparak auta çıktı.

73. dakikada Ömer Ali Şahiner'in, sağ kanattan Skubic'in sağ kanattan gönderdiği topa gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üstünden auta gitti.

75. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Enver Cenk Şahin'in sağdan kullandığı korner atışında, Muhammet Demir'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Olkowski), Djilobodji, Kana Bıyık, Sousa (Dk. 46 Vetrih), Tosca, Furkan Soyalp (Dk. 65 Kozulj), Güray Vural (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Maxim, Kenan Özer (Dk. 65 Muhammet Demir), Dicko

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin), Jetkovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 64 Shengelia), Miya (Dk. 79 Ckalleshi), Kravets

Gol: Dk. 75 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Guilherme, Dk. 36 Milosevic, Dk. 42 Miya, 90+3 Ahmet Çalık, 90+4 Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 25 Dicko, Dk. 34 Güray Vural, Dk. 53 Vetrih (Gaziantep FK)