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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 20:09
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Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

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Süper Lig'in 6. haftasında 1-0 Gaziantep FK'nın galibiyetiyle sonuçlanan Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Margarit, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra 3 puan kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Antalya maçında olduğu gibi bugün de oyuncularım maçın son dakikasına kadar mücadele ettiler. Bunun için de ayrıca mutluyum. Ben gerçekten bu takımın ruhuna hayranım. Umarım aynı tempoyla gelecek maçta da devam ederiz. Çok özel bir maç olmasa da bizim için önemli olan 3 puandı." diye konuştu.

KARTAL: "ÖZELLİKLE DURAN TOPTA YEDİĞİMİZ GOL BENİ ÜZDÜ"

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, iyi oynadıkları maçta yenildikleri için üzgün olduğunu kaydetti.

Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Kartal, şunları söyledi:

İyi başladık, net pozisyonlarımız var, rakibe pozisyon vermedik. Ortaya koyduğumuz mücadelenin karşılığı bu olmamalıdır. Duran toptan bir gol yedik. En çok buna üzüldüm. Elimdeki oyuncuları değerlendirmeye çalışıyorum. Bu maçta olmadı. Ama diğer maçlarda olmayacak anlamına gelmiyor. İki maçtır iyi oynuyoruz ancak talihsiz goller yiyoruz. Özellikle duran topta yediğimiz gol beni üzdü. Rakibin pozisyonu yok. Bizim ise çok sayıda pozisyonumuz oldu ama değerlendiremedik.

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Süper Lig'in 6. haftasında 1-0 Gaziantep FK'nın galibiyetiyle sonuçlanan Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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