Sumudica'nın oğlu, TFF'den 1 yıl men yedi!

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Sumudica'nın oğlu Marius Stefan Sumudica'ya yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'na göre 1 yıl hak mahrumiyeti ve 900 liralık para cezasını onama kararı aldı.
Tahkim Kurulu, kırmızı kart gören oyunculardan Hes Kablo Kayserisporlu Cristian Sapunaru'ya, Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a, Fraport TAV Antalyasporlu Sidney Sam'a verilen 2'şer maçlık cezaları da onadı.
Orta saha transferini ocak ayına bırakan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Aslan, Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yaşamını yitirdi. Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. #DilayKemer
B.B Erzurumspor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da öncelikli hedef; ligin ilk yarısında zirve yarışından kopmayıp, devre arası dokunuşlarıyla şampiyonluğa ulaşmak olarak belirlendi.
Koronavirüsün oluşturduğu tahribatı derinden hisseden ülkelerinde başında gelen İtalya'da hastalığı atlatan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, halkı uyarmak için kamera karşısına geçti.
Arsenal'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, İslamiyet'i terörizmle bağdaştırmaya çalışan Avrupa ülkelerine Kur'an-ı Kerim ayetiyle yanıt verdi.
Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.