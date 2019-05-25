Stoke City, Badou Ndiaye'yi tekrar Galatasaray'a kiralamak istemiyor

Stoke yerel basınında çıkan haberde; Nathan Jones'un orta sahada çok az tercihi olduğu ve elinde merkezde oynayabilecek Peter Etebo ve Joe Allen dışına oyuncusu kalmadığı için Badou Ndiaye'nin tekrar kiralık gitmesine müsaade etmediği bilgisi verildi.

Badou Ndiaye'ye Stoke City'nin sezon öncesi kampına katılması bildirilirken, Nathan Jones'un burada göstereceği performansa göre 28 yaşındaki Senegalli oyuncu konusunda son kararını vereceği yazıldı.

HEDEF YA KULLANMAK, YA SATMAK

Badou Ndiaye'nin kalmak istememesi durumunda Galatasaray'a yeniden kiralamak yerine Suudi Arabistan'dan gelen satın alma tekliflerinin değerlendirileceği vurgulandı.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı ile mücadele edecek olan Badou Ndiaye'nin burada piyasasını artıracağı ve 16 milyon Euro'luk satın alma ücretine denk olmasa da yakın bir bedelle satılma ümidinin taşındığı bilgisi de eklendi.

Galatasaray'ın 2017 yazında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro'ya transfer edip 6 ay sonra Stoke City'e 16 milyon euro'ya sattığı Badou Ndiaye, geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçirdi.

(Sporx)