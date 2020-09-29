Steven Gerrard'dan Galatasaray sözü

Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Samatta'dan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet defterini kapayan Fenerbahçe'de sıra geldi kanat transferine. Diego Perotti ve Edin Visca'yla ilgilenen Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isimse Philip Zinckernagel oldu. Fenerbahçe, Bodo Glimt ile 19 maçta 14 gol 17 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun fiyatını sordu.

G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti

Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.