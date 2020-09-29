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aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 08:00
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Steven Gerrard'dan Galatasaray sözü

Steven Gerrard'dan Galatasaray sözü

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AKŞAM

Galatasaray'la perşembe günü karşı karşıya gelecek olan Rangers'ta teknik patron Steven Gerrard, taraftara "tur sözü" verdi.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Rangers TV’ye yaptığı açıklamada, Galatasaray’ı eleyeceklerini söyledi. Gerrard, “Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlarımıza buradan söz veriyorum.” dedi. 

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