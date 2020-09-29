Arda Turan, Rangers'ın kapısından dönmüş

AKŞAM

Galatasaray'ın kaptanı, yıldız futbolcu Arda Turan'ın İskoç devi Rangers'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Rangers'in eski akademi direktörü Tommy Wilson, Arda ile 2006’da anlaştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Wilson, “U19 Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Rangers’a katılabilirdi. Kendisi de gelmek istedi ama olmadı.” dedi.

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