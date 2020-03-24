Sporda 2020 yılı kabus gibi geçiyor

2020 yılının gelişi ile sporda meydana gelen olaylar ve dünya üzerinde yaşanan gelişmeler resmen kabus oldu. İşte bu yıl boyunca yaşananlar...

2019 yılını geride bıraktık, 2020 için umutla dolduk, her şeyin iyi olacağı bir yıl diledik ama hem sporda hem de gündelik hayatta maalesef işler yolunda gitmedi. Yeni yıl herkes için oldukça zor bir şekilde geçti. Bu gelişmeler spor için de geçerli...

Hafızalarımızı biraz tazeleyelim...

NBA yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gigi vefat etti

Tarih: 27 Ocak 2020

ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna da yaşamını yitirdi. Sadece basketbol dünyası için değil, tüm spor camiası için resmen yıkım oldu. Kobe ve kızının yaşadıkları uzun bir süre akıllardan çıkmadı.

Corona virüs yaygınlaştı

Dünyayı adeta alarma geçiren corona virüs Çin'in Wuhan kentinde yayılmaya başladı. 2019 yılının son günlerinde Çin'in Hubei Eyaleti'ne bağlı Wuhan şehrinde hastaneye başvuran pnömoni vakalarında bir kümelenme olduğu fark edilmiştir. İlk vakalar, epidemiyolojik olarak Wuhan'daki bir hayvan pazarı ile ilişkilidir. 27 Aralık 2019 tarihinde Wuhan'daki bir hastaneye ağır pnömoni tanısıyla üç hasta yatırılmıştır. İlk vaka, Wuhan'daki hayvan pazarında balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadındır. Bu vakada hastalık, 23 Aralık 2019 tarihinde ateş, öksürük ve göğüste sıkışma hissiyle belirti vermiştir. Dört gün sonra ateşi düşmüş, öksürük ve nefes darlığı ise artmıştır ve Toraks BT'de pnömoni ile uyumlu bulgular görülmüştür. İkinci hasta, hayvan pazarından sıklıkla alışveriş yapan 61 yaşında bir erkektir. Bu vakada, ateş ve öksürük 20 Aralık 2019 tarihinde başlamıştır. Hasta bir hafta sonra solunum sıkıntısı ile hastaneye başvurmuştur. Hastanede ilk iki gün içinde giderek kötüleşmiş ve entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanmıştır. Ardından 2020 yılına girildiğinde de virüs dünya üzerinde yayılmaya başladı.

NBA'de corona virüs şoku

Virüsün yayılmasıyla birlikte devam eden NBA sezonu olaylardan bi haber şekilde maçlarına devam ederken, corona virüs ile önce dalga geçen ardından virüse yakalandığı açıklanan ve büyük tepki çeken Fransız basketbolcu Rudy Gobert'in haberi dünyada büyük yankı uyandırdı.

Virüs ile dalga geçen ve basın toplantısında 'Çok abartıyorsunuz' dedikten sonra tüm mikrofonları elleyen Gobert, ardından corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Ardından Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'da da corona virüs çıkmıştı.

NBA ertelendi

12 Mart tarihinde ABD'de koronavirüsle mücadele amacıyla alınan önlemler kapsamında Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun kalan tüm maçları süresiz ertelendi.

NBA yönetimi bu kararı, Oklahoma City Thunder-Utah Jazz maçının, başlamasına kısa bir süre kala ertelenmesinin ardından açıkladı. Yapılan açıklamada, Utah Jazz takımının oyuncularından Gobert'in corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İtalya'da ligler ertelendi

1 Mart tarihinde yapılan duyuruda Serie A'da bu hafta oynanması gereken 5 maç, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi. Daha önce tedbir maksatlı seyircisiz oynanması kararı alınan Juventus-İnter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının 13 Mayıs tarihine ertelendiği bildirildi. Serie A'da geçen haftada da koronavirüs endişesi sebebiyle İnter-Sampdoria karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmişti.

İngiltere'de Premier Lig ertelendi

İngiltere Premier League ve İngiltere Futbol Federasyonuna bağlı diğer liglerin 30 Nisan’a kadar başlamayacağı açıklandı. Corona virüs nedeniyle İngiltere'de 30 Nisan'a kadar maç oynanmayacak. Daha önce alınan erteleme tarihi 4 Nisan olarak açıklanmıştı. Açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı erteleme kararına boş takvim oluşturulması için destek verildiği duyuruldu. En son alınan kararla İngiltere'de liglerin askıya alındığı açıklanmıştı.

EURO 2020 ertelendi

Dünya genelinde etkisini gösteren corona virüsü salgını nedeni ile futbol dünyasında da tedbirler alındı. Bu doğrultuda, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ertelendi. Federasyonun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediği ve turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.

Türkiye'de spor durdu

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de hissedilen corona virüs, Süper Lig'in ertelenmesine sebep oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu komutasında tüm federasyon başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında basın açıklaması yapıldı ve Süper Lig dahil olmak üzere tüm liglerin ertelendiği açıklandı.

Fenerbahçe basketbol şubesinde corona virüs paniği

Fenerbahçe 21 Mart günü resmi internet sitesinden Fenerbahçe Beko sporcularına ve İdari Menajer Cenk Renda'ya corona virüsü testi yapılması hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada testlerin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtilirken oyuncuların evlerine yollandığı, Renda'nın ise tedbir amaçlı hastanede tutalacağı bilgisi verildi.

Fenerbahçe açıklamasında yapılan testlerinin Sağlık Bakanlığı’na gönderildiğini ifade ederken tüm oyuncuların evde sosyal izolasyona geçeceklerini, bir idari çalışanın ise tedbir amaçlı hastanede tutulacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz ertelendi!

UEFA'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında oynanması planlanan erkek futbolunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmaları ile kadın futbolundaki Şampiyonlar Ligi finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendiği duyuruldu.

İlk üzücü haber geldi

Bu gelişmeler spor dünyasında korku yaşatırken ilk üzücü haber Galatasaray cephesinden geldi ve dün Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs testinin pozisitif çıktığı öğrenildi. Eşiyle birlikte testleri pozitif çıkan Albayrak'ın karantinaya alındığı ve tedaviye başlandığı açıklandı.

Fatih Terim şoku

Bu haberin şoku daha çok geçmeden dün akşam saatlerinde kahreden haber Fatih Terim'den geldi. Yapılan açıklamada tecrübeli teknik direktörün corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

(Fanatik)