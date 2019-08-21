Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. hafta maçları hakemleri belli oldu.
İşte 2. hafta maçlarının hakemleri:
23 Ağustos 2019 Cuma
20:30 Beşiktaş - Göztepe (Ali Palabıyık)
24 Ağustos 2019 Cumartesi
19:15 MKE Ankaragücü - Kayserispor (Ali Şansalan)
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa (Serkan Tokat)
21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
25 Ağustos 2019 Pazar
19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Fırat Aydınus)
19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Koray Gençerler)
21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)
21.45 Galatasaray - Konyaspor (Mete Kalkavan)
26 Ağustos 2019 Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği (Atilla Karaoğlan)
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