Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda polis memurumuzun şehit olduğunu ve Hakkari Çukurca'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu da kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman polisimiz ve askerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "Diyarbakır'da görev başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuza ve Hakkari'de terör örgütünün hain saldırısıyla şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.
Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hakkari'de, hain terör örgütünün saldırısında şehit olan askerlerimiz ve Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polisimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübünün Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Hakkari'de hain terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen askerlerimize ve Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Hakkari'de hain terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan askerlerimize ve Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuza Yüce Allah’tan rahmet, başta aileleri olmak üzere milletimize başsağlığı dileriz."
Öte yandan Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler de şehit düşen güvenlik görevlileri için taziye mesajı yayımladı.
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