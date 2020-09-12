Sörloth'un babası Göran Sörloth'tan transfer açıklaması

Trabzonspor, bugün resmi internet sitesinden yayımladığı bildiride Norveçli golcüsü Alexander Sörloth için RB Leipzig'den resmi teklif aldığını duyururken Türkiye'ye de vaktinde dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan yıldız futbolcu hakkında disiplin süreci başlattığını duyurmuştu. Yaşanan krizin ardından 24 yaşındaki oyuncunun cephesinden de bir açıklama geldi.
İKİ TARAF ANLAŞABİLİR
Norveçli oyuncunun babası Göran Sörloth, ülkesinde yayın yapan TV2 televizyonuna konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Ben bu süreçte pasif durumdayım. Resmi belgeleri görmeden ne olup bittiğiyle ilgili bir fikrimin olması mümkün değil. Ben de Alexander ile irtibat hâlinde değilim. Meselenin ne kadar zorlu göründüğü önemli değil. İki taraf oturup anlaşabilir." ifadelerini kullanırken sözlerini şöyle sürdürdü:
Sörloth, Trabzonspor'da fantastik bir sezon geçirdi ve inanılmaz bir gelişim gösteriyor. Hem kulübünde hem de milli takımında çok iyi sonuçlar alarak belli bir pozisyona geldi. Bu, onun için bir armağan. Alexander ve çevresindekilere buradan saygılarımı gönderiyorum. Futbol dünyasında tepede olmayan, satıcı pozisyonundaki kulüpler için iyi oyuncularının gitme ihtimali can acıtan bir durumdur. Ben de olacakları heyecanla bekliyorum.
Trabzonspor'da patlak veren Alexander Sörloth krizi sonrası, bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcu Gören Sörloth, açıklamalarda bulundu.
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