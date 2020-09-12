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aksam.com.tr
  • 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:07
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Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi! 3 gündür kimse ulaşamıyor

Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi! 3 gündür kimse ulaşamıyor

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Trabzonspor'da Beşiktaş maçına 1 gün kala Alexander Sörloth krizi yaşanıyor. Bordo-Mavililerin 3 gündür Norveçli golcüsüne ulaşamadığı, oyuncunun telefonlara yanıt vermediği ortaya çıktı.

Trabzonspor’da Alexander Sörloth krizi patlak verdi!

TRT Spor’un haberine göre, 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi.

Haberi paylaşan muhabir Barış Yurduseven, "Sörloth'un Norveç'in maçından 24 saat sonra dönmesi gerekiyordu. Aynı takımda Galatasaraylı iki oyuncu vardı, onlar döndü. Sörloth'a 3 gündür ulaşamıyor Trabzonspor yönetimi, aramalara cevap vermiyor." bilgisini paylaştı.

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