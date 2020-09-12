Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi! 3 gündür kimse ulaşamıyor

Trabzonspor’da Alexander Sörloth krizi patlak verdi!
TRT Spor’un haberine göre, 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi.
Haberi paylaşan muhabir Barış Yurduseven, "Sörloth'un Norveç'in maçından 24 saat sonra dönmesi gerekiyordu. Aynı takımda Galatasaraylı iki oyuncu vardı, onlar döndü. Sörloth'a 3 gündür ulaşamıyor Trabzonspor yönetimi, aramalara cevap vermiyor." bilgisini paylaştı.
Sarı-Kırmızılılar sezonun açılışını Gaziantep mücadelesiyle yapacak. Seyircisiz maçta yeni transferlerin birçoğu da sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
Stoke Cityli taraftarlar, Galatasaray'a kiralanan Oghenekaro Etebo'nun ayrılmasından memnun.
Beşiktaş, Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol stoper Montero'ya şu an için lisans çıkartmayacak.
Trabzonspor, Meksika'da yeni bir stoper adayı buldu. Bordo-Mavililer, Carlos Salcedo için teklifini Tigres'e sundu. Meksika ekibi transfere sıcak bakıyor.
Fransız basını, Olimpik Lyon'un Marcelo'yla yollarını ayıracağını ve oyuncunun Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı.
Trabzonspor, Boca Juniors'ta forma giyen orta saha oyuncusu Ivan Marcone'nin peşini bırakmıyor.