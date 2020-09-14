Sörloth kafasında bitirmiş

Bordo-Mavililer'de Beşiktaş maçı öncesi Trabzon’a dönmeyen Sörloth karmaşası devam ediyor…
Karadeniz ekibinin Norveçli golcü için Leipzig’den teklif aldığını açıklamasının ardından Alman basını da görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. Bild gazetesi haberinde; Trabzon’un mevcut anlaşma üzerinden satışı gerçekleştirmesi halinde 3 milyon euro kazanacağını ancak Fırtına’nın 10 milyon eurodan fazla para kazanmak istediğini belirtti.
AĞAOĞLU: "ÖYLE BİR DÜNYA YOK"Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Trabzonspor’un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz.”
MOURİNHO: İHTİYACIMIZ VAR
Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Sörloth iddialarıyla ilgili, “Onunla alakalı şu an için bir şey söyleyemem çünkü Sörloth, Trabzonspor’un futbolcusu. Gerçek şu ki, bir santrfora ihtiyacımız var.” dedi.
Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.
Trabzonspor'un Hocası Eddie Newton, “Sörloth'un yokluğu bizi etkilemeyecek” demişti ama pek de öyle olmadı.
Kolombiya basını, Gaziantep FK'ya karşı 2 gol-1 asistle oynayan Radamel Falcao'yu yere göğe koyamadı.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Taylan Antalyalı'nın 4 numarayı seçmesinin altında yatan nedenin Steven Gerrard olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer müjdesi verdi: “Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamız Fatih Terim'in listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. Etebo'dan sonra bir orta saha daha almayı düşünüyoruz.”
Süper Lig'de açılış haftasının en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Beşiktaş, koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktörü Sergen Yalçın'dan yoksun çıkarken, Trabzonspor'da ise takımın en önemli gol silahı Alexander Sörloth, Türkiye'ye gelmediği için forma giyemeyecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.