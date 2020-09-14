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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 08:00
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Sörloth kafasında bitirmiş

Sörloth kafasında bitirmiş

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AKŞAM

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıldız golcü için açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, “Alexander Sörloth ayrılmak istiyor. Ama her isteyene tamam demeyiz öyle bir dünya yok. Ancak görüşüyoruz." dedi.

Bordo-Mavililer'de Beşiktaş maçı öncesi Trabzon’a dönmeyen Sörloth karmaşası devam ediyor…

Karadeniz ekibinin Norveçli golcü için Leipzig’den teklif aldığını açıklamasının ardından Alman basını da görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. Bild gazetesi haberinde; Trabzon’un mevcut anlaşma üzerinden satışı gerçekleştirmesi halinde 3 milyon euro kazanacağını ancak Fırtına’nın 10 milyon eurodan fazla para kazanmak istediğini belirtti.

AĞAOĞLU: "ÖYLE BİR DÜNYA YOK"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Trabzonspor’un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz.”

MOURİNHO: İHTİYACIMIZ VAR

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Sörloth iddialarıyla ilgili, “Onunla alakalı şu an için bir şey söyleyemem çünkü Sörloth, Trabzonspor’un futbolcusu. Gerçek şu ki, bir santrfora ihtiyacımız var.” dedi.

Sörloth'un yokluğu çok etkiledi

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