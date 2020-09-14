Sörloth'un yokluğu çok etkiledi

AKŞAM

Trabzonspor'un Hocası Eddie Newton, “Sörloth'un yokluğu bizi etkilemeyecek” demişti ama pek de öyle olmadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton, karşılaşma öncesi, “Sözlerime başlamadan önce Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sakatlıklar futbolun içerisinde var. Ne yazık ki kısa süre içinde sakatlıklar yaşadık. Arkadaşlarımız maça adapte oldu ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Sörloth’un bizimle olması tabi ki daha iyi olurdu. Ama diğer arkadaşlarımız tamamen hazırlar. Farklı şartlar her zaman olabilir, biz planımızı uygulamaya çalışacağız. Sörloth’un yokluğu bizi etkilemeyecek” demişti ama Bordo-Mavililer, Norveçli’yi mumla aradı ve sahadan 3-1 yenik ayrılan taraf oldu.

Sörloth kafasında bitirmiş