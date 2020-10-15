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aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 17:02
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Son şampiyon Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek.

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