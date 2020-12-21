Son dakika! Yönetimden Ali Koç'a baskı: Erol Bulut'u gönderip Lucien Favre'yi alalım

Fenerbahçe Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut için kazan kaldırdı.
ALİ KOÇ’A FAVRE BASKISI
Yöneticilerin, başkan Ali Koç'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise Lucien Favre'nin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.
“BOŞTAYKEN KAÇIRMAYALIM”
Yönetimin Borussia Dortmund'dan ayrılan Favre için Koç'a baskı yaptığı ve "Favre boştayken takımın başına getirelim. Bulut'u göndermekte gecikirsek elden kaçabilir" dediği belirlendi.
ALİ KOÇ, BAŞAKŞEHİR MAÇINI BEKLİYOR
Erol Bulut'un gönderilmesini neredeyse yönetimin tamamı talep ederken, Ali Koç ise Erol Bulut'u ani bir kararla göndermek istemiyor. Koç, hafta içi oynanacak Başakşehir maçını bekliyor. Çarşamba günü oynanacak olan Başakşehir maçının Bulut'un kader maçı olacağı konuşuluyor. Olası bir puan kaybında başkan Ali Koç'un da Bulut'un arkasında durmayacağı konuşuluyor.
FAVRE’NİN KARİYERİ
Lucien Favre, 2 İsviçre Lig şampiyonluğu, 2 İsviçre Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası kazandı.
Son olarak Borussia Dortmund'da çalışan 61 yaşındaki teknik adam, daha önce Hertha Berlin, Nise, Zürich, ve Mönchengladbach gibi takımları çalıştırmıştı.
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