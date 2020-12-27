Son dakika! Vedat Muriqi devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönme hazırlığında

Vedat Muriqi’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
GERİ DÖNMEK İSTİYOR
İtalya'da beklentilerin altında kalan ve son dönemde eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Kosovalı, görüşme halinde olduğu sarı-lacivertlilere dönmek istediğini net bir şekilde dile getirdi.
DEVRE ARASINDA ÇUBUKLUYU GİYMEYE HAZIR
Çizme'de mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında çubukluyu giymeye hazır olduğu öğrenildi.
HENÜZ GOLLE TANIŞAMADI
Serie A'da 13 hafta geride kalırken, bu maçların 6'sında 249 dakika sahada kalan Kosovalı, henüz gol sevinci de yaşayamadı.
MENAJERİ ‘İTALYA’DA KALACAK’ DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Muriqi'in menajeri Haluk Canatar, bu futbolcunun İtalya'da kalacağını söylemişti.
LAZIO KİRALAMAK İSTİYOR
Ancak Lazio'nun da Muriqi'in eski takımına kiralanmasına sıcak baktığı kaydedildi. Muriqi’nin dönmesi halinde yıllık kazancının yarısı olan 1.3 milyon euroyu da sarı-lacivertliler ödeyecek.
Sinan Engin, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Sarı-Kırmızılıların rahat bir galibiyet aldığını dile getiren Engin, devre arasında yapılması gereken iki transferi de açıkladı.
• "Trabzonspor inansaydı maçın 80. dakikasından sonra 2-2 olabilirdi. Trabzonspor'un 6 tane falan adam alması lazım."
• "Galatasaray devre arasında orta sahaya oyuncu da alacak. Galatasaray'ın bu santrfor üçlüsüyle şampiyon olması zor. Alması lazım."
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimimiz günlerde takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren BB Erzurumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe, Yeşil-Beyazlıların 5 milyon TL talep etmesi üzerine transferi askıya almıştı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda geç sağ kanat oyuncusu için bir kez daha harekete geçecek.
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