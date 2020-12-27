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aksam.com.tr
  • 27 Aralık 2020 Pazar 16:45
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Son dakika! Vedat Muriqi devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönme hazırlığında

Son dakika! Vedat Muriqi devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönme hazırlığında

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Fotomaç

Fenerbahçe'nin Lazio'ya 17.5 milyon euroya sattığı Vedat Muriqi, İtalya'da zor günler yaşıyor. Serie A'da forma şansı bulmakta zorlanan ve henüz golle tanışamayan Kosovalı golcü bir yandan da sakatlıklarla uğraşıyor. Lazio'nun kiralamaya sıcak baktığı Muriqi, devre arasında Fenerbahçe'ye dönmek için can atıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde oyuncunun maaşının yarısı olan 1,3 milyon euroyu Sarı-Lacivertliler ödeyecek.

Vedat Muriqi’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

İtalya'da beklentilerin altında kalan ve son dönemde eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Kosovalı, görüşme halinde olduğu sarı-lacivertlilere dönmek istediğini net bir şekilde dile getirdi.

DEVRE ARASINDA ÇUBUKLUYU GİYMEYE HAZIR

Çizme'de mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında çubukluyu giymeye hazır olduğu öğrenildi.

HENÜZ GOLLE TANIŞAMADI

Serie A'da 13 hafta geride kalırken, bu maçların 6'sında 249 dakika sahada kalan Kosovalı, henüz gol sevinci de yaşayamadı.

MENAJERİ ‘İTALYA’DA KALACAK’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Muriqi'in menajeri Haluk Canatar, bu futbolcunun İtalya'da kalacağını söylemişti.

LAZIO KİRALAMAK İSTİYOR

Ancak Lazio'nun da Muriqi'in eski takımına kiralanmasına sıcak baktığı kaydedildi. Muriqi’nin dönmesi halinde yıllık kazancının yarısı olan 1.3 milyon euroyu da sarı-lacivertliler ödeyecek.

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"Trabzonspor inansaydı maçın 80. dakikasından sonra 2-2 olabilirdi. Trabzonspor'un 6 tane falan adam alması lazım."
"Galatasaray devre arasında orta sahaya oyuncu da alacak. Galatasaray'ın bu santrfor üçlüsüyle şampiyon olması zor. Alması lazım."

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