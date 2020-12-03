Son dakika: Valencia, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor

Son iki sezonda Fenerbahçe ve A Milli Takım'da harika bir performans sergileyen Ozan Tufan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.
SON TALİP VALENCIA
Alınan son bilgilere göre Valencia da Ozan Tufan'ı yakın takibine aldı. İspanyol kulübünün yıldız futbolcunun bu sezonki tüm maçları mercek altına aldığı belirlendi.
CİDDİ RAKAMLA GELİYORLAR
Valencia'nın henüz resmi bir adım atmadığı ancak devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtiliyor. İspanyol kulübü önemli bir rakamı gözden çıkarabilir.
CAZİP TEKLİFE FENER ‘EVET’ DİYECEK
Geçen sezon Eljif Elmas'ı, bu sezon ise Vedat Muriqi'yi satıp çok önemli bir gelir elde eden sarı-lacivertli yönetim, iyi teklif gelmesi halinde Ozan Tufan'ı da gönderecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.
2013 yazında Beşiktaş'a transfer olan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanmıştı. Başarılı futbolcunun bu sözlerinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.
Henry Onyekuru ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, bir başka eski futbolcusu Jean Michael Seri'yi de devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Fildişi Sahilli futbolcu da Sarı-Kırmızılılara dönmeye sıcak bakıyor.
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü futbolcu oldu. Öte yandan milli futbolcumuz, Gareth Bale ve Brezilyalı Ronaldo'dan sonra hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılma üzüntüsünü yaşadı.