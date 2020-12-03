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aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 10:04
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Son dakika: Valencia, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor

Son dakika: Valencia, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor

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Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Ozan Tufan'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce İngiliz ekibi Leicester City'nin talip olduğu başarılı futbolcu için şimdi de Valencia devreye girdi. İspanyol ekibinin ciddi bir rakamla Sarı-Lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe ise cazip teklif karşısında Ozan Tufan'ın satılmasına sıcak bakıyor.

Son iki sezonda Fenerbahçe ve A Milli Takım'da harika bir performans sergileyen Ozan Tufan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

SON TALİP VALENCIA

Alınan son bilgilere göre Valencia da Ozan Tufan'ı yakın takibine aldı. İspanyol kulübünün yıldız futbolcunun bu sezonki tüm maçları mercek altına aldığı belirlendi.

CİDDİ RAKAMLA GELİYORLAR

Valencia'nın henüz resmi bir adım atmadığı ancak devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtiliyor. İspanyol kulübü önemli bir rakamı gözden çıkarabilir.

CAZİP TEKLİFE FENER ‘EVET’ DİYECEK

Geçen sezon Eljif Elmas'ı, bu sezon ise Vedat Muriqi'yi satıp çok önemli bir gelir elde eden sarı-lacivertli yönetim, iyi teklif gelmesi halinde Ozan Tufan'ı da gönderecek.

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