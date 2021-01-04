Son dakika: Trabzonspor'da Joao Pereira'dan veda gibi paylaşım

Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Joao Pereira'dan veda gibi paylaşım. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelişi sonrası Trabzonspor’da ilk ayrılık an meselesi.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ bek Joao Pereira, sosyal medya hesabından veda gibi paylaşım yaptı.

Portekizli futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri, bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu.

4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır. Ama ben Avrupa Ligi’ne katılmak, Türkiye Kupası’nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların, inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum.

Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak; ne olursa olsun, bu takım bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak.”

Haberin Özeti

Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Joao Pereira'dan veda gibi paylaşım. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.