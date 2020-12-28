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aksam.com.tr
  • 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:24
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Son dakika! Trabzonspor'da Fousseni Diabate, şehri terk edip ülkesine döndü

Son dakika! Trabzonspor'da Fousseni Diabate, şehri terk edip ülkesine döndü

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Trabzonspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililerin sezon başında Leicester City'den 1,57 milyon euroya kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, Trabzon'dan ayrıldı. Kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, izinsiz bir şekilde ülkesine döndü. Malili futbolcu hakkında noter tespiti yapıldı.

A Spor'un haberine göre, Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, izin almadan şehirden ayrılarak ülkesi Mali’ye döndü.

Bordo-Mavililer, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu hakkında noter tespiti yaptı.

TOPLAM MALİYETİ 4,57 MİLYON EURO

Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi Leicester City'den 1,57 milyon euro karşılığında transfer etmiş, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Bordo-Mavililer ayrıca Malili futbolcuya yıllık 1 milyon euro net maaş ödüyor.

7 MAÇTA GOL YA DA ASİSTİ YOK

Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig’de 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 maça çıkan Fousseni Diabate, gol ya da asist katkısı yapamazken toplam 232 dakika süre aldı.

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