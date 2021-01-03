Son dakika! Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetimden bir süredir Berat Özdemir’in transferini istiyordu. Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, bu transferin bittiğini kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
2,5 MİLYON EURO + BİR SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY
Mehmet Soylu, Trabzonspor'un bu transfer için Gençlerbirliği'ne 1 milyon eurosu peşin toplam 2,5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay vereceğini ifade etti.
Soylu’nun paylaşımı şu şekilde:
“Arkadaşlar Berat hakkında bilgi vereyim. Berat satıldı. 2.5 milyon euro bedel karşılığında. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak. Gelen para yabancı topçular üzerinden birilerinin cebine gidecek. Bizler iki maç yenince susacağız. Durum bu”
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