Son dakika: TFF'den hükmen mağlubiyet kararı! İkinci yarıda uygulanacak

TFF, Süper Lig’in ikinci yarısında hükmen yenilgi kuralını devreye sokma kararı aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle A takım listesindeki futbolcu sayısı 9’un altına düşen ve maça çıkamayan ekipler hükmen mağlup sayılacak.
NİHAT ÖZDEMİR DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 40 haftalık sezonda fikstür sıkışıklığı yaşanacağını vurgulayarak geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"KIMILDAYACAK HALİMİZ YOK"
"28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok.
"14 FUTBOLCU İLE SAHAYA ÇIKAMIYORSANIZ YAPACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK"
Kulüplere, 'Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız hükmen yenilgi dışında yapacak bir şeyimiz kalmıyor."
Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.
DETAY
• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.
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