Son dakika haberi... Süper Kupa finali Katar'da oynanacak

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Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.



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• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.

• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.

• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.

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• "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bu şekilde devam ederseniz birçoğunuzu göndereceğim. Fenerbahçe'yi bu şekilde temsil etmeye hakkınız yok."

• "Eğer bu futbolla burada kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siz gidersiniz, ben kalırım. Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez, haberiniz olsun."

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