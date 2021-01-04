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aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 16:33
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Son dakika: TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Son dakika: TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonu devre arası transfer dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. En fazla limit 499 milyon TL ile Galatasaray'a verildi. En az limit ise 69 milyon TL ile Kayserispor'a tanındı.

TFF, takımların harcama limitlerini açıkladı. 

EN FAZLA LİMİT GALATASARAY'A

En fazla limit 499 milyon TL ile Galatasaray’a verilirken, Fenerbahçe’ye 409 milyon, Beşiktaş’a 338 milyon, Başakşehir’e 279 milyon, Trabzonspor’a ise 205 milyon TL limit tanındı.

EN AZ LİMİT KAYSERİSPOR'A

En az harcama limiti 69 milyon TL ile Kayserispor'a verilirken, Gençlerbirliği'nin limiti ise yaklaşık 74 milyon TL oldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre takımların harcama limitleri şöyle:

SEZON BAŞINDA AÇIKLANAN LİMİTLER İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ

Haberin Özeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımların harcama limitlerini açıkladı.

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