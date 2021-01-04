Son dakika: TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

TFF, takımların harcama limitlerini açıkladı.
EN FAZLA LİMİT GALATASARAY'A
En fazla limit 499 milyon TL ile Galatasaray’a verilirken, Fenerbahçe’ye 409 milyon, Beşiktaş’a 338 milyon, Başakşehir’e 279 milyon, Trabzonspor’a ise 205 milyon TL limit tanındı.
EN AZ LİMİT KAYSERİSPOR'A
En az harcama limiti 69 milyon TL ile Kayserispor'a verilirken, Gençlerbirliği'nin limiti ise yaklaşık 74 milyon TL oldu.
TFF’den yapılan açıklamaya göre takımların harcama limitleri şöyle:
SEZON BAŞINDA AÇIKLANAN LİMİTLER İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı kalan Arjantinli yıldız, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve çalışmalara başlayan Perotti'nin Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Başarılı futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemezse Erzurumspor'a karşı kesinlikle sahada olacak.
Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Hüseyin Türkmen, Kasımpaşa ile anlaşmak üzere.
Trabzonspor'la anlaştığı öne sürülen Berat Özdemir'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.
DETAY
• 22 yaşındaki ön libero için Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de devreye girdi.
• Gençlerbirliği, Berat Özdemir için 3 milyon avro talep ediyor.
Galatasaray Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın Konyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı değil, vurdumduymaz hali tepki çekti.
DETAY
• Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk ederek direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.
• Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao'nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğunu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.
• Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'ya imza attırmak istiyor.