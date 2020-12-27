Son dakika! Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. İki takımın oyununa değinen Dilmen, şampiyonlukla ilgili de çarpıcı bir kehanette bulundu.

İki takım arasında kadro kalitesi anlamında büyük fark olduğunu dile getiren Rıdvan Dilmen’in ifadeleri şu şekilde:



“FAVORİM GALATASARAY’DI”

“Maçtan önceki senaryodan farklı olmadı, favorim Galatasaray'dı. Dolu tribünler önünde olsa farklı olabilirdi. İki takım arasında oyun, hazırlık ve kadro anlamında fark var. Kaldı ki Galatasaray'ın klas diyeceğimiz oyuncuları daha oynamıyor. İdeal santrforu yok, onun yediği yok, kalecisi yok ve Babel yok. Okan da oynadıkça iyi gidiyor, hatasız oynamaya çalışıyor.

YEDEK VURGUSU

Abdullah Avcı ile Erzurum maçında ve Hatayspor maçında tek kale yedi Trabzonspor. Şu anda eşitlenmiş maç sayılarıyla liderliğe yükselen bir Galatasaray var. Sezona kötü başladı ve sürekli sakatlıklarla boğuştu. Oğulcan ilk 11 olarak gelmedi, Rize'de bile bazen yedekti. Başakşehir'de Arda yedekti. Emre Kılınç ilk 6-7 maç yedekti. Taylan ilk oyuncu değildi, Donk aslında yedek oyuncuydu, Omar Mariano için yedek olacaktı, Ömer Bayram da yedekti.

“GALATASARAY’DA HİÇ BAM GÜM YOK”

Galatasaray ne yaptı, sakin kaldı. İlk yarıda olmayan Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Taylan katkısıyla oyunu sıkıştırdı, sürekli pas. Baskı altında aldı, verdi, aldı, verdi. Hiç bam güm yok. Bu pas trafiği ne yapar? 20 pas, 1 gol oynuyoruz diyelim. Pas yapan mı yorulur, kovalayan mı? Trabzonspor'da oyunun sonunda kramplar girmeye başladı. 45 ile 67 arasında kendine güvenli, mükemmel pas yapan bir takım vardı.

“İLK YARIDA OYUN TRABZONSPOR’A GELDİ AMA 2. YARIDA HİÇ GELMEDİ”

Belhanda 2. yarıda aldı topu, 40 metre sağa, 30 metre sola attı. Trabzonspor bir o tarafa, bir bu tarafa gitti. Topu kovaladı sürekli. Son dönemde bireysel oyuncularla etkili olmaya çalıştı. İlk yarıda oyun Trabzonspor'a geldi ama 2. yarıda hiç gelmedi.

“HAKEMİN 1-2 HATASI VARDI”

Hakemin 1-2 hatası vardı. Trabzonspor'da sol bekin yaptığı bir faul vardı, devam etti, Donk ceza alanında hafif çekti ve penaltı ağır olurdu ki pozisyon zaten ofsayttı. Bunlar olabilecek hatalar.

“FLAVIO ATILABİLİRDİ, PENALTI POZİSYONU BENCE DEĞİL”

Flavio'nun 2. sarı kartı olabilirdi ama salı günü iptal ederlerdi yanlış diye, ne olacak ki... Penaltı beklenen pozisyonda benim futbol görüşüme göre değil.

“GALATASARAY’DA KÖTÜ OYNAYAN YOKTU”

Galatasaray bu sene özellikle deplasmanda daha kompakt oynuyor. Oğulcan ile stoper arasında 40 metrelik bir mesafe var, ibre Galatasaray'a yanaydı, Galatasaray'da kötü oynayan yoktu.

“TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞA OYNAYABİLECEK KADRODAN ÇOK UZAKTA”

Trabzonspor'un maksimumu inanın bu, belki Nwakaeme'den fazlasını beklersiniz ama şu anda şampiyonluğa oynayabilecek kadrodan çok uzakta. Uğurcan Hatay maçında bu topları çıkardı, çıkarmayınca mağlup oluyorsun.

“TAYLAN 40 YILLIK GALATASARAYLI GİBİ OYNUYOR”

Diagne kadroda olsaydı da hoca muhtemelen Oğulcan ile oynardı. Taylan Antalyalı, 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor. Baskı altında da çok yumuşak. Çok sert bir top geliyor, ayağının içiyle sol bekine indiriyor. Sağ bekte baskı altındalar, alıyor ve tık diye orta saha oyuncusuna veriyor.

“DONK HAYRANIYIM, HER EVE LAZIM”

Ben Ryan Donk hayranıyım. Maradona mı, değil ama her eve lazım. Rakip oyuncuyla kavga, gürültüsü yok, indirimse maaşta indirim. Büyük kulübün kıymetini biliyor. İyi gidiyor ya haftaya oynatmasın hoca, asla kapris yapmaz, başkası yapar. Luyindama bana göre 3 stoper arasında ilk stoper ama hoca Donk'u oynatmaya devam ediyor. Yarın bir gün Taylan'ın destekçisi olarak da oynayabilir.

“ARDA ÜZERİNE KOYARAK DEVAM EDİYOR”

Arda Turan, Atletico'da daha farklıydı ama 1,5 yıldır ara vermişti, özel sıkıntıları oldu, Galatasaray'a döndükten sonra tam toparlarken Kovid oldu ve ağır geçirdi. Sonra tekrar toparladı, her hafta da üzerine koyarak devam ediyor. Gol attıkça üst üste gelir. Arda 3. golümü attım diyor, haftaya yine pozisyona girecektir. Arda ceza alanı topçusu kimliğinden çıkmıştı, yine oralara girecektir. Bazı oyuncular vardır, vücudunu iyi kullanır topa basınca.

“ONYEKURU OLSA MAÇ 4-5’E GİDEBİLİRDİ”

Arda Turan da, Belhanda da, Emre de, Feghouli de, Taylan da pasla giden bir oyuncu. Galatasaray'ı bu maçlarda rahatlatan skor avantajı sonrasında Onyekuru'ydu. Oğulcan'ın sürati kötü değil ama bugün son 20 dakikada Onyekuru oyunda olsa maç 4-5'e gidebilirdi. Sergen hoca bazen son bölümlerde N'Koudou'yu oyuna sokuyor, o Onyekuru'ya göre daha çizgide oluyor.

“SON 7-8 HAFTAYA GİRİLDİĞİNDE 3 BÜYÜKLER YARIŞTA OLUR”

Son 7-8 haftaya girdiğimizde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olur. Gaziantep, Alanya ve Karagümrük inişe geçer.