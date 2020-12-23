Son dakika! Mustafa Cengiz: Falcao'yla ilgili devre arasında her şey olabilir

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Radamel Falcao'nun durumuna da değinen Başkan Cengiz, “Falcao'yla ilgili devre arasında her şey olabilir” dedi.

Mustafa Cengiz’in açıklamaları şu şekilde:



“Falcao onurlu ve kendine çok iyi bakan bir futbolcu. Ben onun Galatasaray'a her anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Falcao gereğini yapacaktır. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi bilmiyorum.

Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir.”

“BANKALAR BİRLİĞİ İLE HENÜZ İMZALAMADIK”

Bankalar Birliği ile görüşmelere devam ediyoruz. Sıkı bir süreç. Henüz imzalar atılmadı.

“SÜREKLİ HOCAMIZLA YÖNETİM ARASINDA SORUN VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR”

Yalan olmadıkça her türlü eleştiriye açığız. Yalanla uğraşamayız. Göreve başladığımdan beri devamlı olarak 'Florya ile yönetim arasında problem var' algısı yaratılıyor. Bunu yapmayın. Medyumluk yapmayın.

Hocamız Fatih Terim, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktör. Kimse alınmasın.

“HAKEMLER ART NİYETLİ DEĞİL, FORMSUZ”

Tüm Türk hakemlerine saygı duyuyorum. Hiçbirinin art niyetli bir biçimde hata yaptığına inanmıyorum. Sadece biraz formsuz olduğunu düşünüyorum.

“83 MİLYON TL’MİZ VAR KULLANAMIYORUZ”

Bankalardan 5 yılı 10 yıla çıkaralım istedik. Buna karşı çıkanlar var. Hangi mantık, hangi iş adamlığı buna 'Hayır' der? Bunu eleştiriyorlar. Sizin üstünüzde kalacak diyorlar. İnşallah kalır. Hesabımızda 83 milyon TL var, kullanamıyoruz.

“DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ, RİVA VE FLORYA’YI KURTARDIK”

Riva'yı ve Florya'yı kurtardık. Devletimize teşekkür ediyoruz. Üstüne inşallah Kemerburgaz'ı da halledeceğiz. Bizden Galatasaray Adası'nı istediler. Bizi burada tutan tek şey; taraftarın manevi desteği. Galatasaray'ı hizmet etmekten başka ajandamız yok.

“TRANSFER OLACAK”

Galatasaray'da transfer olacaktır. Falcao'yu transfer ettik. 60 bin kişi karşıladı. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek ve kulübün geleceğini sağlam temellere atmak istiyoruz.”