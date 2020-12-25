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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 14:37
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Son dakika: Mbaye Diagne derbi kadrosunda yok! Galatasaray'dan açıklama

Son dakika: Mbaye Diagne derbi kadrosunda yok! Galatasaray'dan açıklama

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Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor derbisinin kadrosuna alınmadı. Sarı-Kırmızılılardan konuyla ilgili gerekçeli açıklama geldi.

Konuyla ilgili Sarı-Kırmızılılardan yapılan açıklamada “Mbaye Diagne’nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray’ın derbi kadrosu şu şekilde:

Şener Özbayraklı, Omar, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Belhanda, Linnes, Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Luyindama, Okan Kocuk, Saracchi, Emin Bayram, Marcao, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Feghouli.

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DETAY
• Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi.
• Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı.

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