Son dakika haberi: Yılmaz Vural'ın durumu iyiye gidiyor

Koronavirüse yakalanan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın tedavisi sürüyor. 27 Kasım'da durumu ağırlaşınca yoğum bakıma alınan Vural'ın kan değerleri yavaş yavaş normale dönüyor.

Koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz hafta cuma günü durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılan teknik direktör Yılmaz Vural’dan iyi haber geldi.



TEDBİR AMAÇLI OKSİJEN DESTEĞİ VERİLİYOR

Kan değerleri normale dönmeye başlayan 67 yaşındaki teknik adama tedbir amaçlı oksijen desteği sağlanıyor.

“DOKTORLAR İYİYE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR”

Öte yandan Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural, 3 gün önce yaptığı açıklamada “Şu an görüştüm yoğun bakımdaki doktorlarla. Durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç. Bebek adımları ile yavaş yavaş gidecek bir süreç. Bunu hep beraber bekleyeceğiz ve bol bol dua edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.