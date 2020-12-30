Son dakika haberi... Trabzonspor'un genç yıldızı baskılar karşısında pes etti

Trabzonspor'da baskılara dayanamayan Abdülkadir Parmak, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Trabzonspor’un Galatasaray’a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarlar Bordo-Mavili oyuncu Abdulkadir Parmak’ın eşine hakaret ve küfür içerikli mesajlar göndermişti.

TRT Spor'un haberine göre; baskılara dayanamayan Abdülkadir Parmak, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Yaşanan bu olaylar sonrası Trabzonspor, bu kişiler hakkında harekete geçildiğini açıklamıştı. Alınan bilgilere göre mesajları gönderen 3 kişinin gözaltına alındığı ve emniyet müdürlüğünde sorgulandıkları öğrenildi.

Alınan bilgilere göre mesajları gönderen 3 kişinin gözaltına alındığı ve emniyet müdürlüğünde sorgulandıkları öğrenildi.

Haberin Özeti

Trabzonspor'da baskılara dayanamayan, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.• Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarlar Abdulkadir Parmak'ın eşinegöndermişti.• Trabzonspor'un hukuk kadrosu, yaşanan olaylarla ilgili harekete geçmiş ve konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.