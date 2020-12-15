Son dakika haberi... Philip Zinckernagel ve Kasper Junker Trabzonspor'a

Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor

Fırtına'da forvet mesaisi... Norveç Ligi şampiyonu Bodo Glimt forması giyen Danimarkalı hücumcu Zinckernagel’i almak için hamle yapan Trabzonspor, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker’i de istiyor.

Ara transfer dönemi Trabzonspor için çok hareketli geçecek. Savunmadaki sorunlarını önemli oranda düzelten Karadeniz devi, hücum hattına takviye için harekete geçti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, hedefte ise Norveç Ligi'ni şampiyon bitiren Bodo Glimt takımının iki Danimarkalı futbolcusu var. Bordo-mavililerin, aynı takımda forma giyen Kasper Junker ile de ilgilenmeye başladığı ortaya çıktı.

Zinckernagel gibi Danimarkalı olan 26 yaşındaki forvetin kulübü ile sözleşmesi ise bir sezon sonra sona erecek.

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İSTATİSTİKLERİ PARÇALADI

Bu nedenle kulübüne de teklif yapmayı planlayan Trabzonspor'un kurmayları, oyuncunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi. 1.86 boyundaki golcünün menajeri Christian Bysted Christensen, açıklama yaparak, Karadeniz devinin ilgisini doğruladı ve "Sadece Trabzonspor değil birçok Türk takımının ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. Gelişmeleri birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 27 maçta 26 gol atan ve 10 da asist yaparak istatistikleri parçalayan Junker'e bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan, Trabzonspor'a gelmesi için mesaj yağdırıyor. Tecrübeli futbolcunun taraftarın bu ilgisinden oldukça memnun kaldığı dile getiriliyor.

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KUZEYİN YENİ KRALI JUNKER

Norveç'te FK Bodo Glimt formasını giyen 26 yaşında 1.86 boyundaki Junker, hava toplarındaki üstünlüğü ile tanınıyor. Danimarkalı forvet için, "Müthiş bir yetenek ancak kendini ispatlayacağı bir takımın formasını giymesi gerekiyor. Trabzonspor Junker için en doğru seçenek. Eğer böyle bir şans yakalarsa Sörloth etkisi yaratır. Taraftara Sörloth'u unutur." yorumu yapılıyor.

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