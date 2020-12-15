  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 09:25
  • |
  • Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Philip Zinckernagel ve Kasper Junker Trabzonspor'a

Son dakika haberi... Philip Zinckernagel ve Kasper Junker Trabzonspor'a

Paylaş

Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor

Fırtına'da forvet mesaisi... Norveç Ligi şampiyonu Bodo Glimt forması giyen Danimarkalı hücumcu Zinckernagel’i almak için hamle yapan Trabzonspor, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker’i de istiyor.

Ara transfer dönemi Trabzonspor için çok hareketli geçecek. Savunmadaki sorunlarını önemli oranda düzelten Karadeniz devi, hücum hattına takviye için harekete geçti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, hedefte ise Norveç Ligi'ni şampiyon bitiren Bodo Glimt takımının iki Danimarkalı futbolcusu var. Bordo-mavililerin, aynı takımda forma giyen Kasper Junker ile de ilgilenmeye başladığı ortaya çıktı.

Zinckernagel gibi Danimarkalı olan 26 yaşındaki forvetin kulübü ile sözleşmesi ise bir sezon sonra sona erecek.

Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor: Abdullah Avcı 11'i belirledi

İSTATİSTİKLERİ PARÇALADI

Bu nedenle kulübüne de teklif yapmayı planlayan Trabzonspor'un kurmayları, oyuncunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi. 1.86 boyundaki golcünün menajeri Christian Bysted Christensen, açıklama yaparak, Karadeniz devinin ilgisini doğruladı ve "Sadece Trabzonspor değil birçok Türk takımının ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. Gelişmeleri birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 27 maçta 26 gol atan ve 10 da asist yaparak istatistikleri parçalayan Junker'e bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan, Trabzonspor'a gelmesi için mesaj yağdırıyor. Tecrübeli futbolcunun taraftarın bu ilgisinden oldukça memnun kaldığı dile getiriliyor. 

Son dakika haberi... Kimse sakinleştiremedi! Sergen Yalçın çıldırdı...

KUZEYİN YENİ KRALI JUNKER

Norveç'te FK Bodo Glimt formasını giyen 26 yaşında 1.86 boyundaki Junker, hava toplarındaki üstünlüğü ile tanınıyor. Danimarkalı forvet için, "Müthiş bir yetenek ancak kendini ispatlayacağı bir takımın formasını giymesi gerekiyor. Trabzonspor Junker için en doğru seçenek. Eğer böyle bir şans yakalarsa Sörloth etkisi yaratır. Taraftara Sörloth'u unutur." yorumu yapılıyor.

Fenerbahçe'de 270 milyon liralık kabus

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Kimse sakinleştiremedi! Sergen Yalçın çıldırdı...
Kimse sakinleştiremedi! Sergen Yalçın çıldırdı...

Kimse sakinleştiremedi! Sergen Yalçın çıldırdı...

Erol Bulut '3'ünden de memnun değilim' dedi, yönetim harekete geçti
Erol Bulut '3'ünden de memnun değilim' dedi, yönetim harekete geçti

Erol Bulut '3'ünden de memnun değilim' dedi, yönetim harekete geçti

Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı
Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı

Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Hakemlerden Sergen Yalçın'a tepki: VAR kurallarını bilmiyor
Hakemlerden Sergen Yalçın'a tepki: VAR kurallarını bilmiyor

Hakemlerden Sergen Yalçın'a tepki: VAR kurallarını bilmiyor

'VAR kaldırılsın' diyen Sergen Yalçın'a hakemlerden tepki geldi.

Süper Lig takımında bayrak değişimi
Süper Lig takımında bayrak değişimi

Süper Lig takımında bayrak değişimi

Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak ile anlaştıklarını açıkladı!

Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım
Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım

Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.

Kuzeyin Kralı Trabzon'a
Kuzeyin Kralı Trabzon'a

Kuzeyin Kralı Trabzon'a

Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor

Mesut Özil'de son dakika gelişmesi
Mesut Özil'de son dakika gelişmesi

Mesut Özil'de son dakika gelişmesi

Arsenalli eski futbolcularından ve ayrıca kulübün direktörlük görevini üstlenen Edu Gaspar, Mesut Özil ile kulüp arasında yaşanan anlaşmazlığın yeniden gözden geçirildiğini ve tarafların anlaşma zemini aradığını söyledi.

Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga
Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga

Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan problemler bir bir ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Luiz Gustavo, Mauricio Lemos ve Caner Erkin arasında yaşananlar ve sonrasında diğer oyuncuların da dahil olduğu tartışma gündem oldu.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.