Fenerbahçe'de 270 milyon liralık kabus

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkan olduğu 2018 yılından itibaren 8 stoperi kadrosuna kattı, bu isimlere imza parası ve maaşlar dahil olmak üzere şimdiye kadar 28.35 milyon euro (270 milyon TL) ödedi. Hayalk kırıklığı yine de devam etti.

Cumartesi gecesi Yeni Malatya'ya Kadıköy'de 3-0 yenilen Fenerbahçe'de savunma anlayışı ile birlikte stoperlerin performansı masaya yatırıldı.



12 maçta şampiyonluğa oynayan rakipleri Alanya ve Galatasaray'ın 2 katından fazla gol yiyen sarı lacivertliler, Ocak'ta bir stoper daha almayı planlıyor.

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon euro (270 milyon TL) ödedi.

12 MAÇTA 16 GOL YEDİ

Savunmanın göbeği için yapılan tüm bu harcamalara ve üstüne üstlük kaleci Altay Bayındır'ın başarılı performansına rağmen Fenerbahçe ligde oynadığı 12 maçta kalesinde 16 gol gördü.

Takıma yaz transfer döneminde katılan Lemos ve Tisserand da şimdiye kadar beklentileri karşılamış değil. Sadık'ın da hazır olmadığı görüldü.

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30 YIL SONRA EN KÖTÜ PERFORMANS

Fenerbahçe, 12 haftalık periyotta 1990/91 sezonundan bu yana iç sahada en kötü performansını sergiledi.

İç sahada 7 puan toplalan Fenerbahçe, 1990/91'de 6 puan toplayabilmişti.

Cezası nedeniyle Malatya maçında oynamayan Serdar Aziz zaman zaman eleştirilse de defansta sertliği sağlayan tek stoper olarak dikkat çekiyor. Serdar Aziz, Gaziantep maçında yeniden ilk 11'e dönecek.

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