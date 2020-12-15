  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 09:50
  • |
  • Son Güncelleme:

Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga

Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga

Paylaş

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan problemler bir bir ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Luiz Gustavo, Mauricio Lemos ve Caner Erkin arasında yaşananlar ve sonrasında diğer oyuncuların da dahil olduğu tartışma gündem oldu.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hezimeti sonrası sorunlar baş gösterirken, takım içinde yaşanan kavga da ayyuka çıktı.

Haber Global'de yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski takım iletişim sorumlusu Fatih Demirkol'un iddiasına göre, Luiz Gustavo ve sarı-lacivertli takımdaki diğer futbolcular arasında tartışma yaşandı.

Olayların fitili ise Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçta ateşlendi. Kadıköy'deki dev derbide Luiz Gustavo bir pozisyonda hata yaptığını düşündüğü Lemos'a bağırdı. Brezilyalı orta sahanın bu reaksiyonunun ardından Lemos ve diğer futbolcular, Gustavo'ya, "Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun" diye tepki gösterdi.

"O ZAMAN KARIŞMIYORUM!"

Sarı-lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık "Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum" dediği ortaya çıktı.

Denizlispor maçında cezalı olan Luiz Gustavo, cezasının bittiği Yeni Malatyaspor maçında ise sadece kendi görevini yaptı; takım arkadaşlarına hiç uyarıda bulunmadı.

CANER ERKİN DE SİNİRLENDİ

Sosyal medyada dolaşan bir başka görüntü ise Yeni Malatyaspor maçından. Bir pozisyonda Gustavo'nun kendisine pas vermemesine öfkelenen Caner Erkin, arkasını dönüp oyunu bırakıyor ve kulübeye doğru yöneliyor.

O 15 DAKİKADA NELER OLDU?

Son Malatyaspor maçında tünelde bulunan görevliler, futbolcuların suratlarından düşenin bin parça olduğunu, aralarında olması beklenen motivasyon konuşmaları şöyle dursun herkesin dağınık halde ayrı ayrı sahaya çıktığını ifade ederlerken, bu durum akıllara ‘İçeride neler yaşandı?’ ve ‘O 15 dakikada ne oldu?’ sorularını getirdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Erol Bulut '3'ünden de memnun değilim' dedi, yönetim harekete geçti
Erol Bulut '3'ünden de memnun değilim' dedi, yönetim harekete geçti

Erol Bulut '3'ünden de memnun değilim' dedi, yönetim harekete geçti

Hakemlerden Sergen Yalçın'a tepki: VAR kurallarını bilmiyor
Hakemlerden Sergen Yalçın'a tepki: VAR kurallarını bilmiyor

Hakemlerden Sergen Yalçın'a tepki: VAR kurallarını bilmiyor

Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı
Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı

Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga
Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga

Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan problemler bir bir ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Luiz Gustavo, Mauricio Lemos ve Caner Erkin arasında yaşananlar ve sonrasında diğer oyuncuların da dahil olduğu tartışma gündem oldu.

Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım
Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım

Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.

Kuzeyin Kralı Trabzon'a
Kuzeyin Kralı Trabzon'a

Kuzeyin Kralı Trabzon'a

Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor

Güle güle Belhanda! Sudan ucuz 10 numara geliyor
Güle güle Belhanda! Sudan ucuz 10 numara geliyor

Güle güle Belhanda! Sudan ucuz 10 numara geliyor

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda ile yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor. Faslı futbolcu, devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşürken Sarı-Kırmızılılar, potansiyelli genç 10 numaralar üzerinde duruyor. Bu isimlerden biri de Jesper Lindström. Cimbom, Belhanda'nın durumuna göre ocak ayında Brondby ile temasa geçecek.

Mesut Özil'de son dakika gelişmesi
Mesut Özil'de son dakika gelişmesi

Mesut Özil'de son dakika gelişmesi

Arsenalli eski futbolcularından ve ayrıca kulübün direktörlük görevini üstlenen Edu Gaspar, Mesut Özil ile kulüp arasında yaşanan anlaşmazlığın yeniden gözden geçirildiğini ve tarafların anlaşma zemini aradığını söyledi.

Beşiktaş şokta! Başkan 'yüzde 90 anlaştık' demişti
Beşiktaş şokta! Başkan 'yüzde 90 anlaştık' demişti

Beşiktaş şokta! Başkan 'yüzde 90 anlaştık' demişti

Beşiktaş yönetiminin uzun süredir sözleşmesini yenilemek için adımlar attığı Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar daha önceki görüşmelerden sonuç alamadığı başarılı futbolcuyla yine anlaşamadı. Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın son teklifi olan 3 yıllığına 7 milyon TL garanti ücret ve 100 bin lira maç başı ücreti de reddetti. Oyuncuya talip olan Fenerbahçe de pusuda bekleyişini sürdürüyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.