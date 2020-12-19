Son dakika haberi: "Nihayetinde bu bir oyun" demişti... Süleyman Hurma'nın hakaretleri tribünlerde yankılandı

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gergin geçen maçta Karagümrük’ün sahibi Süleyman Hurma’nın hakeme yönelik çirkin sözler sarf ettiği görüldü. Hurma’nın, Mustafa Öğretmenoğlu uzatma dakikalarında penaltı kararı verince oldukça sinirlendiği ve “A....sız k.pek, hırsız k.pek. A....sızsın lan sen” ifadelerini kullandığı bildirildi.
"EN NİHAYETİNDE BU BİR OYUN" DEMİŞTİ AMA
Karşılaşma sonrası zorlu 90 dakikayı değerlendiren Süleyman Hurma, "Stresli, gergin ve galibiyet sevincini yaşayamayacağımız bir maç oldu. Umut ediyorum ki bir an önce sadece bize değil, birçok takıma karşı sahada olan, VAR odasında olan yanlışlıklar düzeltilir diye düşünüyorum. Aksi taktirde futbolda hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Çünkü bu en nihayetinde bir oyun. Ancak çok büyük emek ve yatırım yapılan bir oyun. Dolayısıyla bütün ilgili ve yetkilileri bu durumu bir an önce düzeltmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos tandeminden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Perotti'nin eski takım arkadaşı Juan Jesus'u kadrosuna katıyor. Transferde Roma sorun çıkarmıyor, teknik direktör Erol Bulut'un ise onayı bekleniyor.
Beşiktaş'ın sorunlu yıldızı Adem Ljajic'in peformansı ailesi ve menajerinin de tepkisini çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.
Spor yazarları, Süper Lig'de Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu zorlu mücadeleyi değerlendirdi. İşte spor yazarlarının yorumları...