Son dakika haberi: "Nihayetinde bu bir oyun" demişti... Süleyman Hurma'nın hakaretleri tribünlerde yankılandı

Süper Lig'in 13. haftası olay bir maçla başladı. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı sahasında 2-1 devirirken Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarında hakeme ettiği küfürler ise uzatma dakikalarına damga vurdu. Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarındaki penaltı kararı sonrası Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır ifadelerde bulunduğu öğrenildi. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Hurma, zorlu mücadele için "en nihayetinde bir oyun" ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gergin geçen maçta Karagümrük’ün sahibi Süleyman Hurma’nın hakeme yönelik çirkin sözler sarf ettiği görüldü. Hurma’nın, Mustafa Öğretmenoğlu uzatma dakikalarında penaltı kararı verince oldukça sinirlendiği ve “A....sız k.pek, hırsız k.pek. A....sızsın lan sen” ifadelerini kullandığı bildirildi.

"EN NİHAYETİNDE BU BİR OYUN" DEMİŞTİ AMA

Karşılaşma sonrası zorlu 90 dakikayı değerlendiren Süleyman Hurma, "Stresli, gergin ve galibiyet sevincini yaşayamayacağımız bir maç oldu. Umut ediyorum ki bir an önce sadece bize değil, birçok takıma karşı sahada olan, VAR odasında olan yanlışlıklar düzeltilir diye düşünüyorum. Aksi taktirde futbolda hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Çünkü bu en nihayetinde bir oyun. Ancak çok büyük emek ve yatırım yapılan bir oyun. Dolayısıyla bütün ilgili ve yetkilileri bu durumu bir an önce düzeltmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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