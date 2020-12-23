Son dakika haberi: Mbwana Ally Samatta, devre arasında ezeli rakibine imza atıyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 31 Mayıs 2021 tarihinde 6 milyon euro karşılığında bonservisi alınacak Samatta için Belçika'ya dönüş iddiaları bitmiyor.
2016-20 arasında Belçika'da Genk forması giyen ve 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde 10.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan oyuncu için son olarak Walfoot sitesi, yeni bir iddiada bulundu.
Sitenin yer verdiği iddiada Samatta'nın Fenerbahçe'de kalmasının beklenmediği aktarılmakta.
PHILOPPE CLEMENT ÇOK İSTİYOR
Belçika basınına göre diz sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen oyuncunun ara transferde takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Bir forvet arayışında olan Club Brugge'de ise teknik direktör Philippe Clement'in yakından tanıdığı Samatta'yı kadroda görmek istediği aktarılıyor.
Philippe Clement'in kadrosunda görmek istediği oyuncu için Brugge'ün satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunacağı iddia edilmekte. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 7 maça çıkan Samatta, 2 gol attı.
Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşamadığı ve adı sürekli Fenerbahçe'yle anılan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.
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• Sözleşmesi sezon sonu bitecek orta saha oyuncusu, ocak ayından itibaren istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip olacak.
• Eğer bir takım oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak isterse Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak.
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• Cisse'nin arkasında görev verilecek diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel.
• Mert Hakan Yandaş'ın ise Gustavo'nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi.
• Sosa'nın oynaması halinde ise Caner sol beke, Mert Hakan ise Ferdi ve Thiam'ın yanına geçecek.
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