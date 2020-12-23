Son dakika haberi: Mbwana Ally Samatta, devre arasında ezeli rakibine imza atıyor!

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Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği fakat sakatlıkla birlikte istediği şekilde verim alamadığı Mbwana Ally Samatta için Belçika'dan flaş bir iddia geldi. İddiaya göre, 2016-2020 yılları arasında Genk forması giyen ve kulüpte 'bayrak adam' seviyesine kadar ulaşan yıldız futbolcu devre arasında Genk'in ezeli rakibi Club Brugge'e imza atacak. Tanzanyalı futbolcunun Ocak ayında Fenerbahçe'de kalması beklenmiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 31 Mayıs 2021 tarihinde 6 milyon euro karşılığında bonservisi alınacak Samatta için Belçika'ya dönüş iddiaları bitmiyor.



2016-20 arasında Belçika'da Genk forması giyen ve 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde 10.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan oyuncu için son olarak Walfoot sitesi, yeni bir iddiada bulundu.



Sitenin yer verdiği iddiada Samatta'nın Fenerbahçe'de kalmasının beklenmediği aktarılmakta.



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PHILOPPE CLEMENT ÇOK İSTİYOR



Belçika basınına göre diz sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen oyuncunun ara transferde takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Bir forvet arayışında olan Club Brugge'de ise teknik direktör Philippe Clement'in yakından tanıdığı Samatta'yı kadroda görmek istediği aktarılıyor.

Philippe Clement'in kadrosunda görmek istediği oyuncu için Brugge'ün satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunacağı iddia edilmekte. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 7 maça çıkan Samatta, 2 gol attı.

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