Son dakika haberi: Dorukhan Toköz'den gece yarısı Fenerbahçe hamlesi

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşamadığı ve adı sürekli Fenerbahçe'yle anılan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kontratı sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı ‘+3 haftaya da inşallah' paylaşımını kaldırdı. Haberlerin çıkması üzerine Dorukhan Toköz paylaşımı tekrar yükledi.

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisi öncesi paylaştığı “+3 haftaya da inşallah” paylaşımını Instagram’dan kaldırdı.



OCAK AYINDAN İTİBAREN FENER’LE GÖRÜŞEBİLİR

24 yaşındaki oyuncunun adı yaz transfer sezonundan bu yana Fenerbahçe ile anılıyor. Dorukhan bu sezon Beşiktaş ile 14 maça çıktı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve ocak ayından itibaren istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip.

OCAK AYINDA İMZA ATARSA BEŞİKTAŞ BONSERVİS ALACAK

Dorukhan bonservissiz şekilde başka bir kulübe imza atarsa yeni kontrat sezon sonundan itibaren geçerli olacak. Eğer herhangi bir takım oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak isterse Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek zorunda.

HABERLERİN ARDINDAN TEKRAR YÜKLEDİ

Konuyla ilgili haberlerin çıkmasının ardından Dorukhan daha önce bu yaptığı paylaşımı arşivden çıkararak hesabına tekrar yükledi.