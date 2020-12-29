  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 14:26
  • |
  • Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Beşiktaş, stoper Joris Gnagnon için görüşmelere başladı

Son dakika haberi: Beşiktaş, stoper Joris Gnagnon için görüşmelere başladı

Paylaş

TRT Spor

Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Sevilla'nın 23 yaşındaki Fransız savunmacısı Joris Gnagnon'un transferi için görüşmelere başladı.

Beşiktaş’tan stoper hamlesi. Süper Lig’de emin adımlarla zirveye yürüyen Kara Kartal, Sevilla’da forma şansı bulamayan Fransız stoper Joris Gnagnon için girişimlere başladı.

SEVILLA 13,5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

İspanyol ekibi, 23 yaşındaki savunmacıyı 2,5 yıl önce 13,5 milyon euro karşılığında Rennes’den kadrosuna katmıştı.

Sevilla'nın büyük umutlarla transfer ettiği Joris Gnagnon ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratmış, geride bıraktığımız sezonu Rennes'de kiralık geçirmişti.

BU SEZON SADECE 29 DAKİKA

Sevilla’nın bu sezon La Liga’da oynadığı 13 maçta forma şansı bulamayan Fransız stoper, 1 kez Kral Kupası’nda görev alıp sadece 29 dakika sahada kaldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Süper Lig devinden transferde ters köşe! Fransız yıldızla görüşmeler başladı
Süper Lig devinden transferde ters köşe! Fransız yıldızla görüşmeler başladı

Süper Lig devinden transferde ters köşe! Fransız yıldızla görüşmeler başladı

Ve F.Bahçe az önce açıkladı: Anlaşma sağladık
Ve F.Bahçe az önce açıkladı: Anlaşma sağladık

Ve F.Bahçe az önce açıkladı: Anlaşma sağladık

Maçtan önce mi pozitifti? Gustavo gerçekleri
Maçtan önce mi pozitifti? Gustavo gerçekleri

Maçtan önce mi pozitifti? Gustavo gerçekleri

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'dan Hagi'nin prensine kanca
G.Saray'dan Hagi'nin prensine kanca

G.Saray'dan Hagi'nin prensine kanca

Genç yetenek avında olan Galatasaray, aradığı yıldız adayını Romanya'da buldu.

DETAY
• Galatasaray, Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Leonard Malaele'yi radarına aldı.
İdari Direktör Şükrü Hanedar, görüşmeleri sonlandırmak için haftaya Romanya'ya çıkarma yapacak.

Galatasaray Diego Costa transferini işte böyle bitirecek
Galatasaray Diego Costa transferini işte böyle bitirecek

Galatasaray Diego Costa transferini işte böyle bitirecek

Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.

DETAY
Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.

Fener'in kanatlarını uçurmaya geliyor
Fener'in kanatlarını uçurmaya geliyor

Fener'in kanatlarını uçurmaya geliyor

İspanyol basını, son 4 yılda 5 takım gezen ve şu an boşta olan Jese Rodriguez ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü yazdı.

Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi belli oldu

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi.

Fatih Terim'den transferde sürpriz veto geldi
Fatih Terim'den transferde sürpriz veto geldi

Fatih Terim'den transferde sürpriz veto geldi

Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.

Fenerbahçe yeni transferlerin üstünü çizdi
Fenerbahçe yeni transferlerin üstünü çizdi

Fenerbahçe yeni transferlerin üstünü çizdi

Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat nefes alan Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar gözden geçiriliyor. Devre arası transfer döneminde problemleri çözmeye odaklanan sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerin adeta üstünü çizdi. İşte yaşananlar.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.