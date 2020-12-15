Son dakika haberi: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş, altyapısından yetiştirdiği Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Fabrice N’Sakala’dan formayı kapan 19 yaşındaki sol bek, son haftalarda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyordu.
5 YILLIK YENİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADI
19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan'ın 2023'te bitecek kontratını 2025'e uzattı.
ÜCRETİNE ZAM YAPILDI
Siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz'ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.
3 SEZONDUR A TAKIM KADROSUNDA
Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.
Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti. Yeni anlaşmayla ilgili konuşan Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak, “İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” dedi.
'VAR kaldırılsın' diyen Sergen Yalçın'a hakemlerden tepki geldi.
Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak ile anlaştıklarını açıkladı!
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.
Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor
Arsenalli eski futbolcularından ve ayrıca kulübün direktörlük görevini üstlenen Edu Gaspar, Mesut Özil ile kulüp arasında yaşanan anlaşmazlığın yeniden gözden geçirildiğini ve tarafların anlaşma zemini aradığını söyledi.