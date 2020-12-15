Son dakika haberi: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

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Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti. Yeni anlaşmayla ilgili konuşan Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak, “İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” dedi.

Hakemlerden Sergen Yalçın'a tepki: VAR kurallarını bilmiyor Hakemlerden Sergen Yalçın'a tepki: VAR kurallarını bilmiyor 'VAR kaldırılsın' diyen Sergen Yalçın'a hakemlerden tepki geldi.

Süper Lig takımında bayrak değişimi Süper Lig takımında bayrak değişimi Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak ile anlaştıklarını açıkladı!

Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.

Kuzeyin Kralı Trabzon'a Kuzeyin Kralı Trabzon'a Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor