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aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 13:38
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Son dakika haberi: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Son dakika haberi: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi 2023'te bitecek olan 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ın kontratını 2025 yılına uzattı. Genç futbolcunun ücretine de zam yapıldı.

Beşiktaş, altyapısından yetiştirdiği Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Fabrice N’Sakala’dan formayı kapan 19 yaşındaki sol bek, son haftalarda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyordu.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan'ın 2023'te bitecek kontratını 2025'e uzattı.

ÜCRETİNE ZAM YAPILDI

Siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz'ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.

3 SEZONDUR A TAKIM KADROSUNDA

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.

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