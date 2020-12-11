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  • Son dakika haberi... Ali Koç, sağ gösterip sol vuracak Fenerbahçe Mesut Özil'i böyle bitirecek!
  • 11 Aralık 2020 Cuma 10:14
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Son dakika haberi... Ali Koç, sağ gösterip sol vuracak Fenerbahçe Mesut Özil'i böyle bitirecek!

Son dakika haberi... Ali Koç, sağ gösterip sol vuracak Fenerbahçe Mesut Özil'i böyle bitirecek!

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Fenerbahçe yönetimi transferde sınırları zorlayan bir strateji izliyor. Sarı-laciverte gönül verenler aylardır, "Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelir mi?" sorusuyla yatıp kalkıyor. Başkan Ali Koç, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" diyor. Fakat kazın ayağı öyle değil. Bir ihtimal var! Fenerbahçe ile Mesut Özil'in yolları nasıl kesişir? İşte son yılların en büyük transfer operasyonunun cevabı..

Fenerbahçe'de yönetim harıl harıl Mesut Özil transferi için çalışıyor. Sarı-lacivertliler, "rüya gibi" görünen transferi gerçekleştirmek için ayağı yere basan bir strateji belirlemiş durumda. Üstelik, yüksek maliyetin üstesinden gelebilmek için Mesut Özil cephesi de mesai yapıyor.

Arsenal'den yıllık 10 milyon euroya yakın (95 milyon TL) bir miktarı kasasına koyan Mesut Özil'in maliyeti nasıl karşılanır? Fenerbahçe yönetimi formüller üretmiş durumda... İşte o detaylar...

Fanatik'in haberine göre, Ali Koç ve ekibi bu transferi sportif başarılara gidecek bir hamleden çok, kulübün mali anlamda nefes alabileceği bir milat olarak görüyor. Sarı-lacivertlilerin temel planı, Mesut Özil aracılığıyla dünyaya açılmak.

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ASIL AMAÇ İKİ BÜYÜK MARKAYI BİRLEŞTİRMEK

Asıl amaç; Mesut'un atacağı goller, yapacağı asistlerden çok, iki büyük markayı birleştirerek yeni bir vizyon belirlemek. Bu büyük planın ilk aşaması forma satışı.

"DELİ GİBİ" FORMA SATIŞI!

Fenerbahçe, tüm dünyada 1 milyon adet forma satış rakamı amaçlıyor. Arsenal ile Mesut Özil arasında resmi sözleşme imzalandığı günden bu yana forması en fazla satılan oyuncu hala Mesut. Fenerbahçe bu veriyi ıskalamıyor.

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DEV PLANIN İKİNCİ PERDESİ

Planın ikinci aşamasında mağazacılık faaliyetleri yatıyor. Fenerbahçe, Mesut Özil markasından ve sosyal medya hesaplarından büyük beklenti içinde.

Mesut'un kişisel sosyal medya hesapları 100 milyon sınırına dayanmış durumda. Solak yıldız, Instagram'da 22.6, Twitter'da 25.3, Facebook'ta 37.6 milyon takipçiye sahip.

BÜYÜK FIRSAT

Özil, YouTube ve diğer mecralarla birlikte toplamda 100 milyon kişiye ulaşıyor. Fenerbahçe bu erişimi büyük bir fırsat olarak görüyor.

Mesut Özil'in, M10 markası ile birlikte Fenerium ürünlerinin yıldız futbolcunun hitap ettiği coğrafyalara pazarlanması amaçlanıyor.

HEDEF EZELİ RAKİP GALATASARAY!

Mesut Özil sayesinde yeni taraftar kitleleri kazanmak amacında olan Fenerbahçe, ezeli rakip Galatasaray'ın özellikle müslüman coğrafyadaki hegemonyasını da kırmak istiyor.

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