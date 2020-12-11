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aksam.com.tr
  • 11 Aralık 2020 Cuma 11:20
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Fenerbahçe, Luis Abram'ı bitiriyor

Fenerbahçe, Luis Abram'ı bitiriyor

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Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Perulu stoper Luis Abram transferi için atağa kalktı.

Stoper transferi için önceliği Roma'da forma giyen Juan Jesus olan Kanarya, Brezilyalı yıldızda sorun çıkma ihtimaline karşılık Abram için temaslara başladı.

Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Abram'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. F.Bahçe ise Jesus olmadığı takdirde Abram'ı devre arasında istiyor.

PİYASA DEĞERİ 6,8 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin gündemindeki Abram'ın piyasa değeri ise 6 milyon 800 bin Euro. Kanarya, Abram'ın 6 aylık sözleşmesi kalmasını pazarlıklarda avantaja çevirmek istiyor.

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EROL BULUT, ABRAM'A ONAY VERDİ

Lemos ve Serdar'dan beklediği katkıyı alamayan Fenerahçe'nin hocası Erol Bulut'un stoper transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Bulut'un Abram'a onay verdiği belirtildi.

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