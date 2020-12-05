Son dakika haberi: Alanyaspor, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Alanyaspor bu sonuçla Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor, ilk yenilgisini Gençlerbirliği deplasmanında 2-1’lik skorla aldı. Konuk ekip 90+5’te Bakasetas’ın ayağından bir de penaltı kaçırırken güney ekibinin teknik direktörü Çağdaş Atan 90+7’de kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

GÖZTEPE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Direkt kırmızı kart gören ve en az 2 maç ceza alması beklenen Çağdaş Atan'ın, 9 Aralık'ta Göztepe ile oynanacak erteleme maçında ve 13 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş maçında takımının başında olması beklenmiyor.

İLK 11’LER



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar

GENÇLERBİRLİĞİ 2-1 ALANYASPOR

Goller: Dk.41 Berat Özdemir, Dk.75 Candeias, Dk.83 Bakasetas (pen)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

5' Maçta her iki takımın temposu da çok yüksek.

9’ Bakasetas’ın ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği şutu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

10’ Aytemiz Alanyaspor’da Davidson şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

12’ Sağ kanattan yapılan ortada Stancu müsait pozisyonda olmasına rağmen etkili bir vuruş yapamadı.

16’ Salih Uçan’ın şutu cılız kalınca kaleci Nordfeldt topu zorlanmadan kontrol etti.

17’ Gençlerbirliği’nde ceza sahası içi sağ çaprazından Mattias Johansson tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

18’ Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daniel Candeias tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

20’ Khouma Babacar rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutu çekiyor ancak kaleci Nordfeldt kurtarıyor.

24’ Gençlerbirliği’nde kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor. Şutu çeken isim Daniel Candeias.

25’ Daniel Candeias’ın bu kez sol çaprazdan vuruşu dışarı çıkıyor.

38’ Alanyaspor’da Bakasetas’ın şutu dışarı çıkıyor.

40’ Gençlerbirliği’nde sağ kanattan kesilen ortaya ön direkte bomboş durumda Arda Kızıldağ vuruyor ancak top dışarı gidiyor.

41’ Gençlerbirliği’nda Berat Özdemir’in ceza sahası dışından çektiği sert şut, kaleci Marafona’nın sağından ağlara gidiyor. (1-0)

43’ Piris da Motta rakip yarı alanın ortalarından vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

45' Maçta ilk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

54’ Zargo Toure’nin ceza sahası içinden çektiği şut dışarı gidiyor.

55’ Alanyaspor’da Bakasetas’ın şutu çerçeveyi bulmuyor.

57’ Ceza sahası sol iç çaprazında Steven Caulker’ın şutu defansın müdahalesiyle engelleniyor.

67’ Soner Dikmen rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

73’ Juanfran rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

75’ Hızlı atağa çıkan Gençlerbirliği’nde Sio’nun içeri çevirdiği topa Candeias gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi. (2-0)

80’ Aytemiz Alanyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

83’ Penaltıyı gole çeviren Bakasetas, farkı bire indirdi. (2-1)

87’ Candeias’ın ceza sahası içinden çektiği şut savunmadan geri geliyor.

90+2' Babacar ceza sahası içinde çok net pozisyonda kaleyi bulamadı. Defansa da çarpan top kornere gitti.

90+4’ Alanyaspor, VAR incelemesinin ardından bir kez daha penaltı kazandı.

90+5’ Bakasetas bir kez daha penaltıda topun başına geçti ancak bu kez vuruşunu kaleci Nordfeldt çıkardı.

90+7’ Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılaşma Gençlerbirliği’nin 2-1 üstünlüğüyle sona eriyor.