Başakşehir kazanmayı unuttu

Süper Lig’in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki 3 puan hasreti üç maça çıkmış oldu.
Son olarak 8. haftada sahasında Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Başakşehir, 8 Kasım 2020 tarihindeki söz konusu mücadeleden beri kazanamıyor.
Gençlerbirliği’nden sonra dış sahada Beşiktaş’a 3-2 yenilen Okan Buruk’un takımı, geçtiğimiz hafta ise 3-0 önde olduğu müsabakanın son dakikalarında yediği gollerle evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kalmıştı.
Medipol Başakşehir, bugün de Malatya’dan 1 puanla ayrılarak galip gelememe serisini sürdürdü ve zirve yarışında önemli bir yara daha aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DE KAYIP
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’nde de kazanmaya hasret. H Grubu üçüncü haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibi Manchester United’ı, Fatih Terim Stadı’nda 2-1 ile geçen turuncu-lacivertli takım, sonraki iki maçta ise iyi oyununu skora yansıtamadı. Teknik Direktör Okan Buruk’un öğrencileri, Old Trafford’da Manchester’a 4-1 yenilirken, sahasında ise Leipzig’e son dakikalarda Sörloth’un attığı golle 4-3 mağlup oldu.
Medipol Başakşehir, böylelikle Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı toplam son 5 maçta kazanamadı ve bu süreçte sadece 2 puan toplayabildi.
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United ve Leipzig'e mağlup oldu. Okan Buruk'un takımında 3 puan hasreti toplamda 5 maça çıkmış durumda.
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