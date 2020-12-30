Son dakika! Galatasaray'ın istediği Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor'a imza attı

Transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kayserispor'dan ayrılan ve Galatasaray'ın gündeminde olan Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibi transferi resmen duyurdu.

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için hamleler yaptığı Hasan Hüseyin Acar, sürpriz bir şekilde Alanyaspor’a transfer oldu. Başarılı futbolcu, kendisini Akdeniz ekibine bağlayan 3,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.



Konuyla ilgili Alanyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, “Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserisspor’da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3,5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Hasan Hüseyin Acar ise, “Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.”

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Haberin Özeti

Transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kayserispor'dan ayrılan ve Galatasaray'ın gündeminde olan Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibi transferi resmen duyurdu.