Son dakika! Galatasaray'ın istediği Ahmed Musa için Fenerbahçe de devreye girdi

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Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmed Musa'yla ilgili son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı görüşmeler sonrası Nijeryalı futbolcuda önemli mesafe katetmişti ancak araya Fenerbahçe girince işler bir anda değişti. Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut'un özellikle istediği Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşerek resmi teklifini iletti.

Transferde devre arasında da çok konuşulacak hamleler yaşanacağı şimdiden belli oldu. Galatasaray’ın uzunca süredir peşinde koştuğu Ahmed Musa için Fenerbahçe de devreye girip Nijeryalı yıldıza teklifini iletti.



Galatasaray bir süredir görüştüğü Ahmed Musa’da dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi buldu.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME VE İLK TEKLİF

Sarı-Lacivertli yönetimin Ahmed Musa'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.

FENER TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

Nijeryalı starın bonservisinin elinde olması nedeniyle bu durumu avantaja çevirmek isteyen Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.

EROL BULUT ÖZELLİKLE İSTİYOR

Erol Bulut'un Ahmed Musa'yı özellikle istemesi nedeniyle yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Bu gelişmeden haberi olan Galatasaray ise yıldız oyuncu için tüm kozları oynuyor.

AVRUPA KULÜPLERİ DE PEŞİNDE

28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öne sürüldü. Ahmed Musa sol kanat dışında forvette de oynaması nedeniyle dev kulüplerin radarında bulunuyor.

Ahmed Musa, kariyeri boyunca 322 maça çıkarken 88 gol 62 asist üretti.