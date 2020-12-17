Son dakika! Galatasaray'ın istediği Ahmed Musa için Fenerbahçe de devreye girdi

Transferde devre arasında da çok konuşulacak hamleler yaşanacağı şimdiden belli oldu. Galatasaray’ın uzunca süredir peşinde koştuğu Ahmed Musa için Fenerbahçe de devreye girip Nijeryalı yıldıza teklifini iletti.
Galatasaray bir süredir görüştüğü Ahmed Musa’da dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi buldu.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME VE İLK TEKLİF
Sarı-Lacivertli yönetimin Ahmed Musa'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.
FENER TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ
Nijeryalı starın bonservisinin elinde olması nedeniyle bu durumu avantaja çevirmek isteyen Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.
EROL BULUT ÖZELLİKLE İSTİYOR
Erol Bulut'un Ahmed Musa'yı özellikle istemesi nedeniyle yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Bu gelişmeden haberi olan Galatasaray ise yıldız oyuncu için tüm kozları oynuyor.
AVRUPA KULÜPLERİ DE PEŞİNDE
28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öne sürüldü. Ahmed Musa sol kanat dışında forvette de oynaması nedeniyle dev kulüplerin radarında bulunuyor.
Ahmed Musa, kariyeri boyunca 322 maça çıkarken 88 gol 62 asist üretti.
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