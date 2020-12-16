Son dakika! Galatasaray'da Belhanda ile Emre Akbaba arasında frikik kavgası

Galatasaray’da bir süredir formasından uzak kalan Younes Belhanda, geri döndüğü gibi kriz çıkarttı! Sarı-Kırmızılıların, Ziraat Türkiye Kupası’nda Darıca Gençlerbirliği’ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir gerginlik yaşandı.
FRİKİK KAVGASI
Karşılaşmanın 71. dakikasında kazanılan frikik sonrası Emre Akbaba topun başına geçti ancak Younes Belhanda, oyuncunun elinden sert bir şekilde topu aldı ve ikili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini ise Oghenekaro Etebo engelledi. Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda’nın şutu ise auta gitti.
2 SENE ÖNCE DE AYNI KRİZ YAŞANMIŞTI
Galatasaray’da benzer bir tartışma 2 sene önce şampiyonluk yolundaki kritik Medipol Başakşehir maçında da yaşanmış, Younes Belhanda ve Selçuk İnan frikik için uzun süre tartışmıştı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) öne alınan 19. hafta maçında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yendi.
PSG-Lyon maçında Paris ekibinin Brezilyalı yıldızı Neymar'ı sakatlayan Thiago Mendes, ölüm tehditleri alıyor.
G.Saray'da Arda, Babel, Omar, Okan ve Belhanda bugünkü Türkiye Kupası maçına 11'de başlayacak. İmparator, hafta sonu oynanacak Karagümrük mücadelesi öncesinde Kovid-19'u atlatan öğrencilerinin son durumunu görecek.
Trabzonspor'da iki futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla kaldığı yerden devam edecek.