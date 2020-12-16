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  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 07:40
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Son dakika! Galatasaray'da Belhanda ile Emre Akbaba arasında frikik kavgası

Son dakika! Galatasaray'da Belhanda ile Emre Akbaba arasında frikik kavgası

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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı. Mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Akbaba geçmek istedi ancak Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı ve ikili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.

Galatasaray’da bir süredir formasından uzak kalan Younes Belhanda, geri döndüğü gibi kriz çıkarttı! Sarı-Kırmızılıların, Ziraat Türkiye Kupası’nda Darıca Gençlerbirliği’ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir gerginlik yaşandı.

FRİKİK KAVGASI

Karşılaşmanın 71. dakikasında kazanılan frikik sonrası Emre Akbaba topun başına geçti ancak Younes Belhanda, oyuncunun elinden sert bir şekilde topu aldı ve ikili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini ise Oghenekaro Etebo engelledi. Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda’nın şutu ise auta gitti.

2 SENE ÖNCE DE AYNI KRİZ YAŞANMIŞTI

Galatasaray’da benzer bir tartışma 2 sene önce şampiyonluk yolundaki kritik Medipol Başakşehir maçında da yaşanmış, Younes Belhanda ve Selçuk İnan frikik için uzun süre tartışmıştı.

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