Son dakika: Galatasaray 1 Ocak'ta Ali Akman ile ön protokol imzalayacak

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Bu sezon TFF 1. Lig'de sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Bursaspor'un 2002 doğumlu golcüsü Ali Akman, Galatasaray'a transfer olmak için artık gün sayıyor. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç forvet ile 1 Ocak 2021 tarihiyle birlikte ön protokol imzalayabilecek. Bursaspor'a ise sadece yetiştirme bedeli ödenecek.

18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Galatasaray'la anlaşma yapmasına sadece 1 ay kaldı. Avrupa kulüplerinden teklifler almasına rağmen önceliği Sarı-Kırmızılı kulübe veren genç yeteneğin mukavelesi sezon sonunda bitecek.



1 OCAK’TA ÖN PROTOKOL İMZALANABİLECEK

Galatasaray da 1 Ocak 2021 itibarıyla Ali Akman'la ön protokol imzalayabilecek. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği golcü futbolcuyla şimdiden anlaşma imzalamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, böylece yaz döneminde sadece yetiştirme tazminatı ödeyerek hem de daha fazla tecrübe kazanmış bir şekilde oyuncuyu renklerine bağlayabilecek.

ÖNCE GALATASARAY SONRA MİLLİ TAKIM VE AVRUPA

Bursaspor formasıyla 11 lig maçında 7 gol 3 asistlik parmak ısırtan bir performans sergileyen Ali, Galatasaray'da kendisini kanıtlayıp A Milli Takım'a seçilmek ve oradan da Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyor.

AYHAN AKMAN SIK SIK FATİH TERİM’LE GÖRÜŞÜYOR

Ali'nin hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman da süreç ve oyuncunun gelişimiyle ilgili olarak sık sık Fatih hocayla görüşmeler yapıyor.