Son dakika: Galatasaray 1 Ocak'ta Ali Akman ile ön protokol imzalayacak

18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Galatasaray'la anlaşma yapmasına sadece 1 ay kaldı. Avrupa kulüplerinden teklifler almasına rağmen önceliği Sarı-Kırmızılı kulübe veren genç yeteneğin mukavelesi sezon sonunda bitecek.
1 OCAK’TA ÖN PROTOKOL İMZALANABİLECEK
Galatasaray da 1 Ocak 2021 itibarıyla Ali Akman'la ön protokol imzalayabilecek. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği golcü futbolcuyla şimdiden anlaşma imzalamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, böylece yaz döneminde sadece yetiştirme tazminatı ödeyerek hem de daha fazla tecrübe kazanmış bir şekilde oyuncuyu renklerine bağlayabilecek.
ÖNCE GALATASARAY SONRA MİLLİ TAKIM VE AVRUPA
Bursaspor formasıyla 11 lig maçında 7 gol 3 asistlik parmak ısırtan bir performans sergileyen Ali, Galatasaray'da kendisini kanıtlayıp A Milli Takım'a seçilmek ve oradan da Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyor.
AYHAN AKMAN SIK SIK FATİH TERİM’LE GÖRÜŞÜYOR
Ali'nin hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman da süreç ve oyuncunun gelişimiyle ilgili olarak sık sık Fatih hocayla görüşmeler yapıyor.
Süper Lig'de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev vermedi.
SÜPER LİG 11. HAFTA HAKEMLERİ
• Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
• Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
• Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus
• Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
• Konyaspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
• Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar
• Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
• Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
• Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
• Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa
Trabzonspor, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile yarışa girdiği Marko Livaja transferi için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor.
DETAY
• Oyuncuya devre arasında düşük bir teklif yapılacak.
• 27 yaşındaki Hırvat santrfor, bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
• Abdullah Avcı tarafından Başakşehir'e de istenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Rusya ve İspanya'dan teklifler aldı.
DETAY
• 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Rusya ve İspanya'dan ikişer ekibin teklif ilettiği belirtildi.
• Oyuncuyla ilgili karar devre arasında alınacak.
• Bu sezon 9 maça çıkan Mert Hakan Yandaş 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nabil Dirar, 8 yıl önce de formasını giydiği Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı. Belçika ekibi oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmak isterken Fenerbahçe'nin bu konuda kolaylık sağlaması bekleniyor.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Oghenekaro Etebo'nun performansından memnun olmayan ve yolları ayırma kararı alan Galatasaray, devre arasında Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.
DETAY
• Ocak ayında anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedavaya gelecek.
• Galatasaray, Salih'e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.