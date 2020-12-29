Son dakika! Fenerbahçe, Max Kruse ile tazminat konusunda anlaştığını açıkladı

Fenerbahçe, tartışmalı bir şekilde sözleşmesini fesheden Max Kruse ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Alman futbolcuya ödeyeceği tazminatı ise açıklamadı.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Max Kruse, koronavirüs salgını sürecinde maaşını alamamış ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Alman futbolcu, kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.



7,5 MİLYONA KARŞI 18 MİLYON EURO DAVA

Kruse, Fenerbahçe’ye 7.5 milyon euro dava açtıktan sonra Union Berlin'e transfer olmuştu. Karşı atağa geçen Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse'ye 18 milyon euro dava açmıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gelinen noktada Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçe Kulübü bir araya geldi ve tazminat konusunda anlaşmaya vardı.

KONUYLA İLGİLİ FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ:

“Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.

Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.

Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz.”

Beşiktaş - Sivasspor Maç Yorumu