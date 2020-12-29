Son dakika! Fenerbahçe, Max Kruse ile tazminat konusunda anlaştığını açıkladı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Max Kruse, koronavirüs salgını sürecinde maaşını alamamış ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Alman futbolcu, kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.
7,5 MİLYONA KARŞI 18 MİLYON EURO DAVA
Kruse, Fenerbahçe’ye 7.5 milyon euro dava açtıktan sonra Union Berlin'e transfer olmuştu. Karşı atağa geçen Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse'ye 18 milyon euro dava açmıştı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Gelinen noktada Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçe Kulübü bir araya geldi ve tazminat konusunda anlaşmaya vardı.
KONUYLA İLGİLİ FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ:
“Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.
Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.
Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz.”
Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.
DETAY
• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.
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