Son dakika: EuroLeague ve Eurocup iptal edildi

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.
Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.
Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. Avrupa Ligi'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.
İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı.
ANADOLU EFES: "ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİĞİMİZ İÇİN GURURLUYUZ"
Anadolu Efes Spor Kulübü Açıklaması— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 25, 2020
Statement of Anadolu Efes Sports Club pic.twitter.com/B8x6Ticn99
FENERBAHÇE BEKO: "GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
2019-20 sezonunda ortaya koyduğu mücadele için takımımızı kutluyor, Türkiye’nin ve Avrupa’nın her noktasında ekibimizin yanında olan büyük taraftarımıza ve takımımıza destek olan değerli sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/SSZcsaLLU4— Fenerbahçe Beko - �� #EvdeKal (@FBBasketbol) May 25, 2020
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