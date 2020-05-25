Basketbolcular alınan kararı olumlu buldu

Fenerbahçe Beko forması giyen ABD'li oyuncular Malcolm Thomas ve James Nunnally, kararı olumlu bulan basketbolcular arasında yer aldı.
Thomas sosyal medya hesabından, "Hem acı hem tatlı bir son oldu fakat en iyi kararın bu olduğunu düşünüyorum. Böylesine harika bir organizasyonun içinde yer aldığım için ne kadar şükran duyduğumu anlatamam." paylaşımını yaparken. Nunnally düşüncelerini, "Bu sezonun iptal edilmesini hiç istememiştim ama bu kesinlikle en iyi karar. Göz açıp kapayıncaya kadar yeni sezon başlamış olacak." şeklinde paylaştı.
Barcelona'nın ABD'li basketbolcusu Malcolm Delaney, "2 ay önce söylemiştim. Harika bir karar. Ulusal ligler de iptal edilmeli." paylaşımını yaptı.
Valencia'nın ABD'li oyuncusu Jordan Loyd ise Twitter hesabından, "THY Avrupa Ligi'ndeki ilk sezonum istediğimiz gibi bitmedi ama Avrupa'nın en iyi liginde oynamaktan büyük zevk aldım." ifadelerini kullandı.
Kızılyıldız'ın ABD'li basketbolcusu Billy Baron, Khimki'nin ABD'li oyuncusu Chris Kramer ve Zalgiris forması giyen Avustralyalı Jock Landale, sosyal medya hesaplarından gelecek sezonun heyecanlı geçeceğine işaret etti.
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